Обстрел Харькова 7 июня — количество погибших снова возросло

Спасатели и женщина, которую деблокировали из-под завалов в Харькове. Фото: скриншот

Российские оккупанты в ночь на 7 июня массированно атаковали Харьков. Известно, что из-под завалов многоэтажки в центре города деблокировали женщину.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE и мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Женщину, которая была под завалами в многоэтажке в центре Харькова, деблокировали. Жива", — отметил Терехов.

Сейчас пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в целом оккупанты атаковали город:

53 ударными дронами типа Shahed;

ракетой;

четырьмя КАБами.

Последствия российского обстрела Харькова 7 июня. Фото: Новини.LIVE

Погибшие в Киевском районе Харькова

Терехов сообщил, что также есть информация о еще одном погибшем в Киевском районе.

Ликвидация последствий обстрела в Харькове 7 июня. Фото: Новини.LIVE

Терехов отметил, что всего погибших трое и 17 пострадавших харьковчан в результате террористического обстрела Харькова.

"Еще один погибший в Основянском районе Харькова. Таким образом, в результате террористического обстрела города трое харьковчан были убиты российской армией", — сообщил он.

Посты Терехова. Фото: скриншот

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в результате российского обстрела Киевского района Харькова погиб человек, еще один — получил ранения.

Кроме того, среди пострадавших есть полуторамесячный младенец. Сейчас в городе продолжается спасательно-поисковая операция.