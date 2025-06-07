Обстрел Харькова 7 июня — количество погибших снова возросло

Из-под завалов многоэтажки Харькова деблокировали женщину — видео
Российские оккупанты в ночь на 7 июня массированно атаковали Харьков. Известно, что из-под завалов многоэтажки в центре города деблокировали женщину.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE и мэр Харькова Игорь Терехов.
Массированный обстрел Харькова
"Женщину, которая была под завалами в многоэтажке в центре Харькова, деблокировали. Жива", — отметил Терехов.
Сейчас пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в целом оккупанты атаковали город:
- 53 ударными дронами типа Shahed;
- ракетой;
- четырьмя КАБами.
Погибшие в Киевском районе Харькова
Терехов сообщил, что также есть информация о еще одном погибшем в Киевском районе.
Терехов отметил, что всего погибших трое и 17 пострадавших харьковчан в результате террористического обстрела Харькова.
"Еще один погибший в Основянском районе Харькова. Таким образом, в результате террористического обстрела города трое харьковчан были убиты российской армией", — сообщил он.
Напомним, в результате российского обстрела Киевского района Харькова погиб человек, еще один — получил ранения.
Кроме того, среди пострадавших есть полуторамесячный младенец. Сейчас в городе продолжается спасательно-поисковая операция.
Читайте Новини.LIVE!