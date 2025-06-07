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Из-под завалов многоэтажки Харькова деблокировали женщину — видео

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Дата публикации 7 июня 2025 07:25
Обстрел Харькова 7 июня — количество погибших снова возросло
Спасатели и женщина, которую деблокировали из-под завалов в Харькове. Фото: скриншот

Российские оккупанты в ночь на 7 июня массированно атаковали Харьков. Известно, что из-под завалов многоэтажки в центре города деблокировали женщину.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE и мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Женщину, которая была под завалами в многоэтажке в центре Харькова, деблокировали. Жива", — отметил Терехов.

Сейчас пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в целом оккупанты атаковали город:

  • 53 ударными дронами типа Shahed;
  • ракетой;
  • четырьмя КАБами.
Обстріл Харкова 7 червня
Последствия российского обстрела Харькова 7 июня. Фото: Новини.LIVE

Погибшие в Киевском районе Харькова

Терехов сообщил, что также есть информация о еще одном погибшем в Киевском районе.

Ліквідація наслідків обстрілу Харкова 7 червня
Ликвидация последствий обстрела в Харькове 7 июня. Фото: Новини.LIVE

Терехов отметил, что всего погибших трое и 17 пострадавших харьковчан в результате террористического обстрела Харькова.

"Еще один погибший в Основянском районе Харькова. Таким образом, в результате террористического обстрела города трое харьковчан были убиты российской армией", — сообщил он.

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Посты Терехова. Фото: скриншот
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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в результате российского обстрела Киевского района Харькова погиб человек, еще один — получил ранения.

Кроме того, среди пострадавших есть полуторамесячный младенец. Сейчас в городе продолжается спасательно-поисковая операция.

война Харьков Украина обстрелы Игорь Терехов оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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