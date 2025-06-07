Обстріл Харкова 7 червня — кількість загиблих знову зросла

З-під завалів багатоповерхівки Харкова деблокували жінку — відео
Російські окупанти у ніч проти 7 червня масовано атакували Харків. Відомо, що з-під завалів багатоповерхівки в центрі міста деблокували жінку.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE та мер Харкова Ігор Терехов.
Масований обстріл Харкова
"Жінку, яка була під завалами у багатоповерхівці в центрі Харкова, деблокували. Жива", — зазначив Терехов.
Наразі постраждалій надають всю необхідну медичну допомогу.
А очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що загалом окупанти атакували місто:
- 53 ударними дронами типу Shahed;
- ракетою;
- чотирма КАБами.
Загиблі в Київському районі Харкова
Терехов повідомив, що також є інформація про ще одного загиблого в Київському районі.
Терехов зазначив, що загалом загиблих троє та 17 постраждалих харківʼян внаслідок терористичного обстрілу Харкова.
"Ще один загиблий в Основʼянському районі Харкова. Тож внаслідок терористичного обстрілу міста троє харківʼян були вбиті російською армією", — повідомив він.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Київського району Харкова загинула людина, ще одна — отримала поранення.
Крім того, серед постраждалих є півторамісячне немовля. Наразі у місті триває рятувально-пошукова операція.
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