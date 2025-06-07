Обстріл Харкова 7 червня — кількість загиблих знову зросла

Рятувальники та жінка, яку деблокували з-під завалів у Харкові. Фото: скриншот

Російські окупанти у ніч проти 7 червня масовано атакували Харків. Відомо, що з-під завалів багатоповерхівки в центрі міста деблокували жінку.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE та мер Харкова Ігор Терехов.

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"Жінку, яка була під завалами у багатоповерхівці в центрі Харкова, деблокували. Жива", — зазначив Терехов.

Наразі постраждалій надають всю необхідну медичну допомогу.

А очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що загалом окупанти атакували місто:

53 ударними дронами типу Shahed;

ракетою;

чотирма КАБами.

Наслідки російського обстрілу Харкова 7 червня. Фото: Новини.LIVE

Загиблі в Київському районі Харкова

Терехов повідомив, що також є інформація про ще одного загиблого в Київському районі.

Ліквідація наслідків обстрілу в Харкові 7 червня. Фото: Новини.LIVE

Терехов зазначив, що загалом загиблих троє та 17 постраждалих харківʼян внаслідок терористичного обстрілу Харкова.

"Ще один загиблий в Основʼянському районі Харкова. Тож внаслідок терористичного обстрілу міста троє харківʼян були вбиті російською армією", — повідомив він.

Дописи Терехова. Фото: скриншот

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Київського району Харкова загинула людина, ще одна — отримала поранення.

Крім того, серед постраждалих є півторамісячне немовля. Наразі у місті триває рятувально-пошукова операція.