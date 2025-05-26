Погода в Харькове завтра, 27 мая - чего ожидать

С погодой в Харькове не повезет — о чем предупреждают синоптики
Во вторник, 27 мая, в Харькове и области ожидается переменная облачность. Кроме того, утром и днем синоптики прогнозируют сильные порывы ветра.
Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове на 27 мая
По прогнозам синоптиков, во вторник в Харькове и области в течение дня будет переменная облачность.
В Харьковской области, 27 мая, день пройдет без существенных осадков. Ветер будет юго-восточный, в пределах 7-12 м/с, утром и днем порывы, в пределах 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью прогреется до +13...+18 °С. Зато днем будет еще теплее — +24...+29 °С.
В то же время в Харькове вторник также пройдет без существенных осадков. Ветер ожидается юго-восточный ️, в пределах 7-12 м/с, утром и днем порывы, в пределах 15-20 м/с.
Во вторник, 27 мая, в Харькове температура воздуха ночью — +16...+18 °С. Днем будет настоящий весенний воздух — +26...+28 °С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковской области
Итак, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 27 мая.
Утром и днем 27 мая по городу и по области ожидаются порывы ветра — 15-20 м/с.
В частности, ожидается первый уровень опасности (желтый).
Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в течение всей недели.
Также мы информировали, какой будет погода в Киеве во вторник, 27 мая.
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