Погода у Харкові завтра, 27 травня — чого очікувати

З погодою у Харкові не пощастить — про що попереджають синоптики
У вівторок, 27 травня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Крім того, вранці та вдень синоптики прогнозують сильні пориви вітру.
Про це інформує Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Харкові на 27 травня
За прогнозами синоптиків, у вівторок у Харкові та області протягом дня буде мінлива хмарність.
У Харківській області 27 травня день мине без істотних опадів. Вітер буде південно-східний у межах 7-12 м/с, вранці та вдень пориви у межах 15-20 м/с.
Температура повітря вночі прогріється до +13...+18 °С. Натомість вдень буде ще тепліше — +24...+29 °С.
Водночас у Харкові вівторок також мине без істотних опадів. Вітер очікується південно-східний у межах 7-12 м/с, вранці та вдень пориви у межах 15-20 м/с.
У вівторок, 27 травня, у Харкові температура повітря вночі — +16...+18 °С. Вдень буде справжнє весняне повітря — +26...+28 °С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині
Отже, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 27 травня.
Вранці та вдень 27 травня по місту та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Зокрема, очікується перший рівень небезпеки (жовтий).
Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода протягом усього тижня.
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