Погода у Харкові завтра, 27 травня — чого очікувати

Люди йдуть містом під дощем. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 27 травня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Крім того, вранці та вдень синоптики прогнозують сильні пориви вітру.

Про це інформує Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові на 27 травня

За прогнозами синоптиків, у вівторок у Харкові та області протягом дня буде мінлива хмарність.

У Харківській області 27 травня день мине без істотних опадів. Вітер буде південно-східний у межах 7-12 м/с, вранці та вдень пориви у межах 15-20 м/с.

Температура повітря вночі прогріється до +13...+18 °С. Натомість вдень буде ще тепліше — +24...+29 °С.

Скриншот повідомлення Харківського регіонального центру з гідрометеорології/Telegram

Водночас у Харкові вівторок також мине без істотних опадів. Вітер очікується південно-східний у межах 7-12 м/с, вранці та вдень пориви у межах 15-20 м/с.

У вівторок, 27 травня, у Харкові температура повітря вночі — +16...+18 °С. Вдень буде справжнє весняне повітря — +26...+28 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині

Отже, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 27 травня.

Вранці та вдень 27 травня по місту та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Зокрема, очікується перший рівень небезпеки (жовтий).

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода протягом усього тижня.

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