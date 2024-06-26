Из плена РФ освобождены 5 защитников из Харьковщины

Освобожденные из плена украинские военные. Фото: slk.kh.ua

По уточненной информации, 25 июня из российского плена освобождены пятеро защитников из Харьковской области. Среди них два бойца из Купянской громады, другие — из Харькова, Малиновской и Краснокутской громад.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в среду, 26 июня.

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Из российского плена освобождены два бойца из Купянской громады. Другие защитники — из Харькова, Малиновской и Краснокутской громад.

По словам главы ХОВА, один из защитников был на боевой задаче на Херсонском направлении, еще один на Изюмщине, другие — освобождали Ольховку.

За прошедшие сутки в Украину вернулись 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей Военно-Морских сил, 15 бойцов ВСУ и 8 терробороновцев.

Напомним, Украине удалось вернуть из российского плена 90 военных. Защитники не сдерживали эмоций во время долгожданной встречи с родными и близкими и плакали, когда слышали украинский язык.

К слову, среди 90 бойцов, вернувшихся в Украину из российского плена во вторник, 25 июня, 52 защитника "Азовстали" и пленные из ЧАЭС. Президент Украины Владимир Зеленский показал фото освобожденных защитников.

Также мы писали, что недавно украинские фотографы-военные коры Константин и Влада Либеровы опубликовали фотографии вернувшихся из российского плена бойцов ВСУ. По словам фотографов, это была самая тяжелая съемка за последние полгода.