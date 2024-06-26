З полону РФ звільнено 5 захисників з Харківщини

Звільнені з полону українські військові. Фото: slk.kh.ua

За уточненою інформацією, 25 червня з російського полону звільнено п’ятеро захисників з Харківщини. Серед них два бійці з Куп’янщини, інші — з Харкова, Малинівської та Краснокутської громад.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram в середу, 26 червня.

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З російського полону звільнено два бійці з Куп’янської громади. Інші захисники — з Харкова, Малинівської та Краснокутської громад.

За словами очільника ХОВА, один із оборонців був на бойовому завданні на Херсонському напрямку, ще один на Ізюмщині, інші — звільняли Вільхівку.

Загалом за минулу добу в Україну повернулись 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників Військово-Морських сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців.

Нагадаємо, Україні вдалося повернути з російського полону 90 військових. Захисники не стримували емоцій під час довгоочікуваної зустрічі з рідними та близькими і плакали, коли чули українську мову.

До слова, серед 90 бійців, які повернулися в Україну з російського полону у вівторок, 25 червня, — 52 оборонці "Азовсталі" та полонені з ЧАЕС. Президент України Володимир Зеленський показав фото звільнених захисників.

Також ми писали, що нещодавно українські фотографи-військкори Костянтин та Влада Ліберови опублікували фотографії бійців ЗСУ, які повернулися з російського полону. За словами фотографів, це була найважча зйомка за останні пів року.