За время войны Харьков потратил 10 млн гривен на имидж

Танцевальный фестиваль. Фото: Харьковский антикоррупционный центр

С начала войны РФ против Украины, Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета через свое Управление инновационного развития и имиджевых проектов в 2022-2023 годах подписал соглашения на сумму 6,6 млн гривен. Закупались кепки по 800-850 гривен, свитшоты — 1250-1500 гривен, блокноты — 650 гривен, Powerbank — 1600 гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на систему публичных закупок ProZorro.

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На что пошли деньги

В сообщении говорится, что за проведение танцевального события "Незламний DANCE" было выплачено 394 000 гривен частной танцевальной школе Allstars. Та же школа получила контракт на сумму 198 000 гривен для создания и осуществления образовательной программы "Бизнес в условиях военного положения".

Предприниматель Владимир Виноградов получил почти полмиллиона гривен по двум контрактам на реализацию инновационных проектов, связанных с работой с графикой и NFT изображениями. Дополнительно, на сумму 60 000 гривен были приобретены награды для участников программы "Менеджмент и предпринимательство в NFT".

Более 650 тысяч гривен было выплачено предпринимателю Олегу Кулиничу за проведение школы социального проектирования и грантрайтинга под названием Open grant school. Стоимость свитшотов для выпускников этой школы, из которых было приобретено 30 штук по 1250 гривен каждый, составила 37 500 гривен.

На школу волонтеров, называемую Open Volunteer School, было потрачено более 320 тысяч гривен. Половина этой суммы также была перечислена Олегу Кулиничу. Для участников данной школы приобрели 40 павербанков, каждый из которых стоил 1600 гривен. Среди преподавателей этой школы были и сотрудники Национального университета гражданской защиты.

За образовательные программы "Финансовая грамотность в условиях военного и послевоенного положения" и "Базовые навыки в сфере IT" было выделено соответственно 196 000 и 189 000 гривен. Создание веб-ресурса Create Kharkiv горсовета обошлось в 148 000 гривен, а тренинги для участников терробороны — в 369 000 гривен. Во время последних участникам выдавались кепки по 850 гривен и фонарики за 1260 гривен каждый, хотя средняя рыночная цена кепок в Украине варьируется от 300 до 500 гривен.

Напомним, что Управление образования Днепровской районной государственной администрации в Киеве через государственные закупки провело тендер на конструкторы для игры в укрытиях. На детские игрушки они потратили около одного миллиона гривен.

Также мы сообщали, что ремонт укрытия в Оболонском районе столицы можно назвать фактически золотым. Ведь туда закупили скамейки по семь тысяч гривен в штуку.