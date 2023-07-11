За час війни Харків витратив 10 млн. гривень на імідж

Танцювальний фестиваль. Фото: Харківський антикорупційний центр

З початку війни РФ проти України, Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міськради через своє Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів у 2022-2023 роках підписав угоди на суму 6,6 млн гривень. Закуповувалися кепки по 800-850 гривень, світшоти — 1250-1500 гривень, блокноти — 650 гривень, Powerbank — 1600 гривень.

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр із посиланням на систему публічних закупівель ProZorro.

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На що пішли гроші

У повідомленні йдеться, що за проведення танцювальної події "Незламний DANCE" було виплачено 394 тисячі гривень приватній танцювальній школі Allstars. Та сама школа отримала контракт на суму 198 000 гривень для створення та здійснення освітньої програми "Бізнес в умовах воєнного стану".

Підприємець Володимир Виноградов отримав майже півмільйона гривень за двома контрактами на реалізацію інноваційних проєктів, пов'язаних із роботою із графікою та NFT зображеннями. Додатково на суму 60 000 гривень було придбано нагороди для учасників програми "Менеджмент та підприємництво у NFT".

Понад 650 тисяч гривень було виплачено підприємцеві Олегу Куліничу за проведення школи соціального проєктування та грантрайтингу під назвою Open grant school. Вартість світшотів для випускників цієї школи, з яких придбано 30 штук по 1250 гривень кожен, склала 37 500 гривень.

На школу волонтерів, яку називають Open Volunteer School, було витрачено понад 320 тисяч гривень. Половину цієї суми також було перераховано Олегу Кулінічу. Для учасників цієї школи придбали 40 павербанків, кожен із яких коштував 1600 гривень. Серед викладачів цієї школи були й співробітники Національного університету цивільного захисту.

За освітні програми "Фінансова грамотність в умовах військового та післявоєнного стану" та "Базові навички у сфері IT" було виділено відповідно 196 000 та 189 000 гривень. Створення вебресурсу Create Kharkiv міськради коштувало 148 000 гривень, а тренінги для учасників тероборони — 369 000 гривень. Під час останніх учасників видавалися кепки по 850 гривень та ліхтарики за 1260 гривень кожен, хоча середня ринкова ціна кепок в Україні варіюється від 300 до 500 гривень.

Нагадаємо, що Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації у Києві через державні закупівлі провело тендер на конструктори для гри в укриттях. На дитячі іграшки вони витратили близько мільйона гривень.

Також ми повідомляли, що ремонт укриття в Оболонському районі столиці можна назвати фактично золотим. Адже туди закупили лави по сім тисяч гривень за штуку.