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В Харькове прозвучала серия мощных взрывов — оккупанты наносят удары

28 мая 2024 16:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Харькове раздается серия взрывов — оккупанты наносят авиаудары
Пара истребителей Су-35 ВКС РФ в полете. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харькове днем, 28 мая, прогремела серия мощных взрывов . Российская армия нанесла удар по населённым пунктам, которые расташены за городом.

Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE в Харькове.

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Взрывы в Харькове

По информации Воздушных сил, тактическая авиация ВКС РФ совершила пуск управляемых авиабомб на территорию области.

В Харькове прогремела серия мощных взрывов — оккупанты наносят удары - фото 1
Скриншот сообщения ВС ВСУ

Впоследствии стало известно, что авиаудар пришелся в Малоданиловскую территориальную громаду, о чем сообщил глава ОТГ Александр Гололобов.

В Харькове прозвучала серия мощных взрывов — оккупанты наносят удары - фото 2
Скриншот сообщения Гололобова

Обновлено в 16:56: в городе снова раздались взрывы от авиаудара по окружной дороге на въезде в город.

В Харькове прогремела серия мощных взрывов — оккупанты наносят удары - фото 2
Источник: Новини.LIVE

Напомним, вчера в Харькове также прогремели взрывы из-за авиабомбов.

В то же время вчера громко было и во временно оккупированном Луганске, в результате чего на городском аэродроме вспыхнул масштабный пожар.

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