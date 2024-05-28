В Харькове раздается серия взрывов — оккупанты наносят авиаудары

Пара истребителей Су-35 ВКС РФ в полете. Фото иллюстративное: росСМИ

В Харькове днем, 28 мая, прогремела серия мощных взрывов . Российская армия нанесла удар по населённым пунктам, которые расташены за городом.

Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE в Харькове.

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По информации Воздушных сил, тактическая авиация ВКС РФ совершила пуск управляемых авиабомб на территорию области.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

Впоследствии стало известно, что авиаудар пришелся в Малоданиловскую территориальную громаду, о чем сообщил глава ОТГ Александр Гололобов.

Скриншот сообщения Гололобова

Обновлено в 16:56: в городе снова раздались взрывы от авиаудара по окружной дороге на въезде в город.

Источник: Новини.LIVE

Напомним, вчера в Харькове также прогремели взрывы из-за авиабомбов.

В то же время вчера громко было и во временно оккупированном Луганске, в результате чего на городском аэродроме вспыхнул масштабный пожар.