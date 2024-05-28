В Харкові лунає серія вибухів — окупанти завдають авіаудари

В Харкові пролунала серія потужних вибухів — окупанти завдають ударів
В Харкові вдень, 28 травня, пролунала серія потужних вибухів. Російська армія завдала удару по насленим пунктам, які розтоашовані за містом.
Про це повідомили журналісти Новини.LIVE у Харкові.
Вибухи у Харкові
За інформацією Повітряних сил, тактична авіація ПКС РФ здійснила пуск керованих авіабомб на територію області.
Згодом стало відомо, що авіаудар прийшовся у Малоданилівську територіальну громаду, про що повідомив глава ОТГ Олександр Гололобов.
Оновлено о 16:56: в місті знов пролунали вибухи від авіаудару по окружній дорозі на в'їзді в місто.
Нагадаємо, вчора в Харкові також пролунали вибухи через авіабомби.
Водночас вчора гучно було і в тимчасово окупованому Луганську, внаслідок чого на міському аеродромі спалахнула масштабна пожежа.
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