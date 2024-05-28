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В Харкові пролунала серія потужних вибухів — окупанти завдають ударів

28 травня 2024 16:46
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Ілля Рябінін
редактор
В Харкові лунає серія вибухів — окупанти завдають авіаудари
Пара винищувачів Су-35 ПКС РФ в польоті. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Харкові вдень, 28 травня, пролунала серія потужних вибухів. Російська армія завдала удару по насленим пунктам, які розтоашовані за містом.

Про це повідомили журналісти Новини.LIVE у Харкові.

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За інформацією Повітряних сил, тактична авіація ПКС РФ здійснила пуск керованих авіабомб на територію області. 

В Харкові пролунала серія потужних вибухів — окупанти завдають ударів - фото 1
Скриншот допису ПС ЗСУ

Згодом стало відомо, що авіаудар прийшовся у Малоданилівську територіальну громаду, про що повідомив глава ОТГ Олександр Гололобов.

В Харкові пролунала серія потужних вибухів — окупанти завдають ударів - фото 2
Скриншот допису Гололобова

Оновлено о 16:56: в місті знов пролунали вибухи від авіаудару по окружній дорозі на в'їзді в місто.

В Харкові пролунала серія потужних вибухів — окупанти завдають ударів - фото 2
Джерело: Новини.LIVE

Нагадаємо, вчора в Харкові також пролунали вибухи через авіабомби.

Водночас вчора гучно було і в тимчасово окупованому Луганську, внаслідок чого на міському аеродромі спалахнула масштабна пожежа. 

Харків
вибух
Україна
Харківська область
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війна в Україні

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