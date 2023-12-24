За минувшие сутки враг обстрелял 20 населенных пунктов Харьковщины, — ОВА

Последствия обстрелов россиянами. Фото: Олег Синегубов

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Харьковской области. Удары по гражданским врагам наносил из артиллерии и минометов.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

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От российских обстрелов пострадали в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Избицкое Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое, Великий Бурлук, Строевка, Бологовка Купянского района.

Известно, что около 2:40 враг обстрелял с. Подсреднее Купянского района, в результате чего пострадали два человека 34 и 65 лет.

Последствия русского обстрела. Фото: Олег Синегубов

"Пострадавших с обломочными ранениями госпитализировали. Состояние среднее", — уточнил Синегубов.

Также вчера в 14:50 в результате вражеских обстрелов с. Казачья Лопань Харьковского района были повреждены четыре частных домовладения и газопровод. Там обошлось без пострадавших.

Последствия россицского обстрела. Фото: Олег Синегубов

Кроме того, в 16:15 оккупанты обстреляли г. Купянск. В результате атаки горел частный дом, пострадавших нет.

Скриншот поста Олега Синегубова

Напомним, что сегодня ночью, 24 декабря, российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. В результате очередной атаки захватчиков есть погибшие.

Также мы писали, что российские оккупанты в течение 23 декабря совершили четыре обстрела из артиллерии по Никопольщине в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадал мужчина и гражданская инфраструктура.