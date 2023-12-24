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За минулу добу ворог обстріляв 20 населених пунктів Харківщини, — ОВА

24 грудня 2023 09:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
За минулу добу ворог обстріляв 20 населених пунктів Харківщини, — ОВА
Наслідки обстрілу росіянами. Фото: Олег Синєгубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Протягом минулої доби окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів на Харківщині. Ударів по цивільних ворог завдавав з артилерії та мінометів. 

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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Від російських обстрілів постраждали зокрема: Козача Лопань Харківського району; Ізбицьке  Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Великий Бурлук, Строївка, Бологівка Куп'янського району. 

Відомо, що близько 02:40 ворог обстріляв с. Підсереднє Куп'янського району, внаслідок чого постраждали два чоловіки 34 і 65 років.

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Наслідки російського обстрілу. Фото: Олег Синєгубов

"Потерпілих з уламковими пораненнями госпіталізували. Стан середній", — уточнив Синєгубов.

Також вчора о 14:50 в результаті ворожого обстрілу с. Козача Лопань Харківського району було пошкоджено чотири приватних домоволодіння і газопровід. Там обійшлося без постраждалих.

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Наслідки російського обстрілу. Фото: Олег Синєгубов

Крім того, о 16:15 окупанти обстріляли м. Куп'янськ. Внаслідок атаки горів приватний будинок, постраждалих немає.

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Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 24 грудня, російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників є загиблі.

Також ми писали, що російські окупанти протягом 23 грудня здійснили чотири обстріли з артилерії по Нікопольщині, що в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждав чоловік та цивільна інфраструктура.

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