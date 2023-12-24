За минулу добу ворог обстріляв 20 населених пунктів Харківщини, — ОВА

Наслідки обстрілу росіянами. Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів на Харківщині. Ударів по цивільних ворог завдавав з артилерії та мінометів.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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Від російських обстрілів постраждали зокрема: Козача Лопань Харківського району; Ізбицьке Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Великий Бурлук, Строївка, Бологівка Куп'янського району.

Відомо, що близько 02:40 ворог обстріляв с. Підсереднє Куп'янського району, внаслідок чого постраждали два чоловіки 34 і 65 років.

Наслідки російського обстрілу. Фото: Олег Синєгубов

"Потерпілих з уламковими пораненнями госпіталізували. Стан середній", — уточнив Синєгубов.

Також вчора о 14:50 в результаті ворожого обстрілу с. Козача Лопань Харківського району було пошкоджено чотири приватних домоволодіння і газопровід. Там обійшлося без постраждалих.

Наслідки російського обстрілу. Фото: Олег Синєгубов

Крім того, о 16:15 окупанти обстріляли м. Куп'янськ. Внаслідок атаки горів приватний будинок, постраждалих немає.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 24 грудня, російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників є загиблі.

Також ми писали, що російські окупанти протягом 23 грудня здійснили чотири обстріли з артилерії по Нікопольщині, що в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждав чоловік та цивільна інфраструктура.