За минулу добу ворог обстріляв 20 населених пунктів Харківщини, — ОВА
Протягом минулої доби окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів на Харківщині. Ударів по цивільних ворог завдавав з артилерії та мінометів.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Атаки на Харківщину
Від російських обстрілів постраждали зокрема: Козача Лопань Харківського району; Ізбицьке Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Великий Бурлук, Строївка, Бологівка Куп'янського району.
Відомо, що близько 02:40 ворог обстріляв с. Підсереднє Куп'янського району, внаслідок чого постраждали два чоловіки 34 і 65 років.
"Потерпілих з уламковими пораненнями госпіталізували. Стан середній", — уточнив Синєгубов.
Також вчора о 14:50 в результаті ворожого обстрілу с. Козача Лопань Харківського району було пошкоджено чотири приватних домоволодіння і газопровід. Там обійшлося без постраждалих.
Крім того, о 16:15 окупанти обстріляли м. Куп'янськ. Внаслідок атаки горів приватний будинок, постраждалих немає.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 24 грудня, російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників є загиблі.
Також ми писали, що російські окупанти протягом 23 грудня здійснили чотири обстріли з артилерії по Нікопольщині, що в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждав чоловік та цивільна інфраструктура.
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