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Главная Харьков За неделю россияне обстреляли Харьков 24 раза: последствия

За неделю россияне обстреляли Харьков 24 раза: последствия

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 13:49
Обстрелы Харькова за неделю: 24 атаки, погибшие и раненые
Последствия удара КАБ по Харькову. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

На прошлой неделе Харьков пережил 24 российских обстрела. Враг применял управляемые авиабомбы, FPV-дроны и ударные беспилотники различных типов, а взрывы раздавались в восьми районах города. К сожалению, есть погибшие, среди которых ребенок, и более 70 пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Количество обстрелов

За период с 29 июня по 5 июля в Харькове зафиксировали 24 вражеских обстрела. Чаще всего российские войска применяли КАБы с УМПБ-5 — 9 раз и FPV-дроны — 8 раз. Также город атаковали три беспилотника "Италмас", один реактивный "Шахед", один "Шахед", одна "Молния", а также зафиксирован один случай падения обломков "Италмаса".

Куда били

Взрывы раздавались в Холодногорском, Шевченковском, Киевском, Основянском, Новобаварском, Слободском, Салтовском и Индустриальном районах. Повреждения получили многоэтажные и частные дома, дороги, автомобили, складские и хозяйственные помещения, объекты инфраструктуры и автозаправочные станции. Также были попадания возле жилых домов, на территории предприятий и в проезжую часть.

Погибшие и раненые

За неделю в результате российских ударов погибли три человека, среди них один ребенок. Еще 74 человека получили ранения, в том числе семеро детей. 29 июня в Холодногорском районе погибли две студентки Харьковского национального медицинского университета. Одна скончалась на месте, вторая — в больнице от полученных ранений. Еще одной жертвой стал 15-летний юноша, погибший после удара по Новобаварскому району.

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"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших! Никакие слова не смогут облегчить эту боль. Но мы будем помнить каждого, кого унесла у нас эта война", — написал Терехов.

Удары по АЗС

Игорь Терехов заявил, что в последнее время российские войска целенаправленно атакуют автозаправочные станции. В связи с этим он призвал жителей и гостей Харькова не задерживаться на АЗС во время воздушной тревоги и по возможности заправлять автомобили только тогда, когда опасности нет.

"Попутно отмечаю, что никакого дефицита бензина или дизеля в городе нет. И мы находимся в постоянной связи с сетями АЗС по вопросам мер безопасности", — отметил мэр.

Статистика воздушных тревог

По данным Департамента чрезвычайных ситуаций, за неделю в Харькове прозвучало 50 сигналов воздушной тревоги, тогда как в Харьковской области — 36. Общая продолжительность воздушных тревог в городе составила 97 часов 6 минут, а в области — 158 часов 29 минут. Это примерно на 61 час меньше, чем по области.

Разминирование области

В течение прошлой недели саперы ГСЧС обезвредили в Харьковской области 256 вражеских боеприпасов. К разминированию территорий были привлечены 38 пиротехнических расчетов. С начала полномасштабного вторжения на территории области уже уничтожено 144 677 взрывоопасных предметов.

В ГСЧС напоминают, что минная опасность в Харьковской области остается очень высокой. Жителей призывают не трогать подозрительные предметы, не приближаться к ним и немедленно сообщать о находке по телефонам 101, 102 или 112.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска днем в воскресенье, 5 июля, нанесли ракетный удар по Изюму в Харьковской области. Под обстрел попала автозаправочная станция, где возник масштабный пожар.

Также Новини.LIVE сообщали, что за прошедшие сутки, 5 июля, российские войска нанесли удары по Харькову и 22 населенным пунктам области. В результате атак погибли три человека, ещё восемь получили ранения и травмы, среди пострадавших — 10-месячный ребёнок.

Харьков Игорь Терехов статистика
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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