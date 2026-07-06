Обстріли Харкова за тиждень: 24 атаки, загиблі і поранені

Наслідки удару КАБом по Харкову. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Минулого тижня Харків пережив 24 російські обстріли. Ворог застосовував керовані авіабомби, FPV-дрони та ударні безпілотники різних типів, а вибухи лунали у восьми районах міста. На жаль є загиблі, серед яких дитина, та понад 70 постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Кількість обстрілів

За період із 29 червня по 5 липня у Харкові зафіксували 24 ворожі обстріли. Найчастіше російські війська застосовували КАБи з УМПБ-5 — 9 разів та FPV-дрони — 8 разів. Також місто атакували три безпілотники "Італмас", один реактивний "Шахед", один "Шахед", одна "Молнія" та зафіксували один випадок падіння уламків "Італмаса".

Куди били

Вибухи лунали у Холодногірському, Шевченківському, Київському, Основ'янському, Новобаварському, Слобідському, Салтівському та Індустріальному районах. Пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, дороги, автомобілі, складські й господарські приміщення, об'єкти інфраструктури та автозаправні станції. Також були влучання біля житлових будинків, на території підприємств і в проїжджу частину.

Загиблі та поранені

За тиждень внаслідок російських ударів загинули три людини, серед них одна дитина. Ще 74 людини отримали поранення, зокрема семеро дітей. 29 червня в Холодногірському районі загинули дві студентки Харківського національного медичного університету. Одна померла на місці, друга — у лікарні від отриманих поранень. Ще однією жертвою став 15-річний хлопець, який загинув після удару по Новобаварському району.

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"Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих! Жодні слова не зменшать цей біль. Але ми пам’ятатиме кожного, кого забрала у нас ця війна", — написав Терехов.

Удари по АЗС

Ігор Терехов заявив, що останнім часом російські війська цілеспрямовано атакують автозаправні станції. Через це він закликав жителів і гостей Харкова не затримуватися на АЗС під час повітряної тривоги та за можливості заправляти автомобілі лише тоді, коли небезпеки немає.

"Принагідно наголошую, що жодного дефіциту бензину чи дизеля в місті немає. І ми перебуваємо в постійній комунікації з мережами АЗС щодо заходів безпеки", — зауважив мер.

Статистика повітряних тривог

За даними Департаменту надзвичайних ситуацій, за тиждень у Харкові пролунало 50 сигналів повітряної тривоги, тоді як у Харківській області — 36. Загальна тривалість повітряних тривог у місті становила 97 годин 6 хвилин, а в області — 158 годин 29 хвилин. Це приблизно на 61 годину менше, ніж по області.

Розмінування області

Протягом минулого тижня сапери ДСНС знешкодили на Харківщині 256 ворожих боєприпасів. До розмінування територій залучили 38 піротехнічних розрахунків. Від початку повномасштабного вторгнення на території області вже знищили 144 677 вибухонебезпечних предметів.

У ДСНС нагадують, що мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою. Мешканців закликають не торкатися підозрілих предметів, не наближатися до них і одразу повідомляти про знахідку за телефонами 101, 102 або 112.

Як повідомляли Новини.LIVE, Російські війська вдень у неділю, 5 липня, завдали ракетного удару по Ізюму Харківської області. Під обстріл потрапила автозаправна станція, де виникла масштабна пожежа.

Також Новини.LIVE писали, що минулої доби, 5 липня, російські війська завдали ударів по Харкову та 22 населених пунктах області. Внаслідок атак загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранення та травми, серед постраждалих — 10-місячна дитина.