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За сколько в Харькове можно купить арбуз или дыню

4 августа 2023 18:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
За сколько в Харькове можно купить арбуз или дыню
Мальчик продает арбузы на рынке. Фото: Виктор Побединский / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сейчас на харьковских рынках обширный ассортимент арбузов, дынь, персиков, яблок, слив и кукурузы, включая местные и импортные виды. Негативное влияние на ценники оказывает отсутствие фруктов из оккупированных южных регионов Украины.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

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По данным Департамента административных услуг и потребительского рынка, сейчас стоимость арбузов в среднем колеблется в пределах 25-35 грн за килограмм, дынь — от 30 до 70 грн за килограмм, персики стоят от 60 до 120 грн за килограмм, яблоки доступны по цене от 25 до 45 грн за килограмм. Цены на сливы варьируются от 30 до 60 грн за килограмм, а на кукурузу действуют ценовые рамки от 25 до 45 грн за килограмм.

В горсовете отмечают, что стоимость фруктов обусловлена многими факторами, в частности урожаем разных сортов в этом году и страной происхождения продукции.

"На рынках продают арбузы и дыни из Украины (в основном — Одесская область), Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана. Персики привозят из Испании, Греции, Турции, Молдовы, также есть и местные. Сливы, яблоки и кукуруза представлены в основном от местных хозяйств", — рассказывается в сообщении.

Следует отметить, что уже второй год подряд отсутствие предложения фруктов и овощей из южных регионов Украины уязвляет рынок. А ведь эти территории остаются под оккупацией.

Напомним, что на одесском "Привозе" арбузы стоят 25 грн/кг, а дыни — 65 грн/кг.

Также мы писали о том, что 3 августа в Украине и мире отмечают День арбуза. Это неофициальный праздник, но напоминает нам о простых радостях жизни.

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