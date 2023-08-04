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За скільки у Харкові можно купити кавун чи диню

4 серпня 2023 18:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
За скільки у Харкові можно купити кавун чи диню
Хлопчик продає кавуни на ринку. Фото: Віктор Побединський / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Зараз на харківських ринках великий асортимент кавунів, динь, персиків, яблук, слив та кукурудзи, включаючи місцеві та імпортні види. Негативний вплив на цінники має відсутність фруктів з окупованих південних регіонів України.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

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За даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, зараз вартість кавунів в середньому коливається в межах 25-35 грн за кілограм, дині — від 30 до 70 грн за кілограм, персики коштують від 60 до 120 грн за кілограм, яблука доступні за ціною від 25 до 45 грн за кілограм. Ціни на сливи варіюються від 30 до 60 грн за кілограм, а на кукурудзу діють цінові рамки від 25 до 45 грн за кілограм.

В міськраді зазначають, що вартість фруктів обумовлена багатьма факторами, зокрема врожаем різних сортів цього року та країною походження продукції.

"На ринках продають кавуни та дині з України (здебільшого — Одеська область), Азербайджану, Таджикистану, Узбекистану. Персики привозять з Іспанії, Греції, Туреччини, Молдови, також є і місцеві. Сливи, яблука та кукурудза представлені здебільшого від місцевих господарств", — розповідається у повідомленні. 

Слід зазначити, що вже другий рік поспіль відсутність пропозиції фруктів та овочів з південних регіонів України уражає ринок. Адже ці території залишаються під окупацією.

Нагадамо, що на одеському "Привозі" кавуни коштують 25 грн/кг, а дині — 65 грн/кг. 

Також ми писали про те, що 3 серпня в Україні та світі відзначають День кавуна. Це неофіційне свято, проте нагадує нам про прості радощі життя.  

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