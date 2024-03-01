Задолжал ребенку более 160 тысяч алиментов — как с нарушителя взыскали средства

Ребенок кладет деньги в копилку. Фото: freepik

В Харькове мужчина задолжал своему ребенку более 160 тысяч гривен алиментов. Ему запретили пользоваться электронными средствами, распоряжаться имуществом и отдали деньги ребенку.

Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального управления Министерства юстиции в среду, 28 февраля.

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"Житель Харькова был частью сообщества должников, ведь задолжал своему ребенку более 163 тысяч гривен алиментов. Средства, длительно не перечислявшиеся семье, были возвращены благодаря вынесенным постановлениям юристов Министерства юстиции", — говорится в сообщении ведомства.

Там рассказали, чтобы вернуть ребенку средства, специалисты наложили запрет на пользование электронными средствами и распоряжение имуществом, требующим государственной регистрации.

"Неплательщики алиментов, которые системно игнорируют выполнение родительских обязанностей, убеждаются в действенности законодательных санкций", — подчеркнули в управлении.

Напомним, с января 2024 года увеличился размер алиментов на содержание ребенка. Он зависит от "детского" прожиточного минимума, размер которого повысился.

Юристы также рассказали, что исполнительная служба наделена правом накладывать арест на имущество украинцев за задолженность по уплате алиментов.