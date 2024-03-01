Заборгував дитині понад 160 тисяч аліментів — як з порушника стягнули кошти

Дитина кладе гроші в копілку. Фото: freepik

У Харкові чоловік заборгував своїй дитині понад 160 тисяч гривень аліментів. Йому заборонили користуватися електронними коштами та розпоряджатися майном, і віддали гроші дитині.

Про це повідомила пресслужба Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у середу, 28 лютого.

Читайте також:

Як з порушника стягнули аліменти для дитини

"Мешканець Харкова був частиною спільноти боржників, адже завинив своїй дитині понад 163 тисячі гривень аліментів. Кошти, які тривалий час не перераховувались родині, були повернуті завдяки винесеним постановам правників Міністерства юстиції", — йдеться у повідомленні відомства.

Там розповіли, аби повернути дитині кошти, фахівці наклали заборону на користування електронними коштами та розпорядження майном, котре потребує державної реєстрації.

"Неплатники аліментів, які системно ігнорують виконання батьківських обов’язків, переконуються в дієвості законодавчих санкцій", — наголосили в управлінні.

Нагадаємо, з січня 2024 року збільшився розмір аліментів на утримання дитини. Він залежить від "дитячого" прожиткового мінімуму, розмір якого підвищився.

Юристи також розповіли, що виконавча служба наділена правом накладати арешт на майно українців за заборгованість зі сплати аліментів.