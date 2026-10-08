В Харьковской области мужчина убил знакомую и почти два года скрывал тело

Следователи на месте преступления. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области правоохранители раскрыли убийство женщины, которую почти два года считали пропавшей без вести. Осенью 2024 года она отправилась в гости к знакомому и больше не вернулась домой. Следователи установили, что мужчина задушил гостью из-за подозрения в краже документа, а её тело закопал на огороде возле дома.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Харьковской области и Чугуевскую окружную прокуратуру.

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Полицейские и прокуроры проводят следственные действия возле дома подозреваемого. Фото: Национальная полиция Украины

Убийство женщины в Чугуевском районе

В полиции сообщили, что вечером 27 октября 2024 года женщина пришла к своему знакомому в поселке Соколове. Во время встречи 50-летний хозяин заметил, что из кармана куртки, которую он оставил на кухне, пропал военный билет. Мужчина решил, что документ забрала гостья, и начал обвинять ее в краже. По версии следствия, ссора закончилась убийством. Когда женщина сидела на стуле, мужчина подошел к ней сзади и накинул на шею кожаный ремень. Он перекинул его концы через плечо и удерживал потерпевшую в подвешенном положении примерно пять минут, пока она не перестала подавать признаки жизни.

Следователи полиции и представители прокуратуры осматривают территорию, где было спрятано тело погибшей. Фото: Национальная полиция Украины

После этого подозреваемый попытался скрыть содеянное. Он сжег одежду и личные вещи погибшей, завернул тело в полимерную пленку и закопал недалеко от собственного дома.

Как полиция вышла на убийцу

Об исчезновении дочери правоохранителям сообщила её мать. Женщина рассказала, что дочь ушла по делам и не вернулась. Полицейские объявили её в розыск, однако долгое время установить местонахождение не удавалось. Почти два года родные не знали, что произошло. Лишь в ходе дальнейших следственных и оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили причастность знакомого погибшей и нашли место, где было закопано тело. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стало удушение.

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Какое наказание за убийство

Сегодня, 8 октября 2026 года, мужчине было предъявлено подозрение по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. По данным полиции, суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Последние новости об убийствах в Харьковской области

Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области расследовали убийство мужчины из мести. В сентябре в селе Хролы Харьковского района двое знакомых, по версии следствия, вывезли 62-летнего местного жителя за пределы населенного пункта. Один из них хотел отомстить за оскорбления, которым якобы подверглась его покойная жена. Во время конфликта мужчину застрелили из автомата Калашникова. Правоохранители установили двух подозреваемых и задержали их.

Также Новини.LIVE сообщали об убийстве после застолья в поселке Уткивка Харьковского района. В конце апреля 72-летний мужчина поссорился со своим 63-летним гостем и ударил его по голове. Потерпевший решил пойти домой, однако хозяин догнал его в безлюдном поле в нескольких десятках метров от дома. По данным следствия, там он нанес знакомому многочисленные ножевые ранения. Пенсионеру сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Ранее Новини.LIVE рассказывали и о смертельной семейной ссоре в Харьковской области. В июле правоохранители задержали женщину, которую подозревают в убийстве собственного мужа. По материалам следствия, во время конфликта она дважды ударила его ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Полицейские возбудили уголовное дело, а женщине сообщили о подозрении.