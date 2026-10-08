На Харківщині чоловік убив знайому та майже два роки приховував тіло

Слідчі на місці злочину. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині правоохоронці розкрили вбивство жінки, яку майже два роки вважали зниклою безвісти. Вона пішла у гості до знайомого восени 2024 року й більше не повернулася додому. Слідчі встановили, що чоловік задушив гостю через підозру в крадіжці документа, а її тіло закопав на городі біля будинку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на поліцію Харківської області та Чугуївську окружну прокуратуру.

Реклама

Поліцейські та прокурори проводять слідчі дії біля будинку підозрюваного. Фото: Національна поліція України

Вбивство жінки у Чугуївському районі

У поліції повідомили, що увечері 27 жовтня 2024 року жінка прийшла до свого знайомого в селищі Соколове. Під час зустрічі 50-річний господар помітив, що з кишені куртки, яку він залишив на кухні, зник військовий квиток. Чоловік вирішив, що документ забрала гостя, і почав звинувачувати її у крадіжці. За версією слідства, сварка закінчилася вбивством. Коли жінка сиділа на стільці, чоловік підійшов до неї ззаду та накинув на шию шкіряний ремінь. Він перекинув його кінці через плече й утримував потерпілу в підвішеному положенні приблизно п'ять хвилин, доки вона не перестала подавати ознак життя.

Слідчі поліції та представники прокуратури оглядають територію, де було приховано тіло загиблої. Фото: Національна поліція України

Після цього підозрюваний спробував приховати скоєне. Він спалив одяг та особисті речі загиблої, загорнув тіло в полімерну плівку й закопав неподалік власного будинку.

Як поліція вийшла на вбивцю

Про зникнення доньки правоохоронцям повідомила її мати. Жінка розповіла, що та пішла у справах і не повернулася. Поліцейські оголосили її в розшук, однак тривалий час встановити місцеперебування не вдавалося. Майже два роки рідні не знали, що сталося. Лише під час подальших слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність знайомого загиблої та знайшли місце, де було закопане тіло. Судово-медична експертиза підтвердила, що причиною смерті стало удушення.

Читайте також:

Криміналісти працюють на місці виявлення тіла жінки. Фото: Національна поліція України

Яке покарання за вбивство

Сьогодні, 8 жовтня 2026 року, чоловіку повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. За даними поліції, суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Останні новини про вбивства на Харківщині

Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині розслідували вбивство чоловіка через помсту. У вересні в селі Хроли Харківського району двоє знайомих, за версією слідства, вивезли 62-річного місцевого жителя за межі населеного пункту. Один із них хотів помститися за образи, яких нібито зазнала його покійна дружина. Під час конфлікту чоловіка застрелили з автомата Калашникова. Правоохоронці встановили двох підозрюваних та затримали їх.

Також Новини.LIVE повідомляли про вбивство після застілля у селищі Утківка Харківського району. Наприкінці квітня 72-річний чоловік посварився зі своїм 63-річним гостем та вдарив його по голові. Потерпілий вирішив піти додому, однак господар наздогнав його в безлюдному полі за кілька десятків метрів від будинку. За даними слідства, там він завдав знайомому численних ножових поранень. Пенсіонеру повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Раніше Новини.LIVE розказували і про смертельну сімейну сварку на Харківщині. У липні правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві власного чоловіка. За матеріалами слідства, під час конфлікту вона двічі вдарила його ножем. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці. Поліцейські розпочали кримінальне провадження, а жінці повідомили про підозру.