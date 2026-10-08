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Головна Харків Задушив і закопав на городі: на Харківщині знайшли тіло жінки

Задушив і закопав на городі: на Харківщині знайшли тіло жінки

Ua ru
8 жовтня 2026 16:03
На Харківщині чоловік убив знайому та майже два роки приховував тіло
Слідчі на місці злочину. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині правоохоронці розкрили вбивство жінки, яку майже два роки вважали зниклою безвісти. Вона пішла у гості до знайомого восени 2024 року й більше не повернулася додому. Слідчі встановили, що чоловік задушив гостю через підозру в крадіжці документа, а її тіло закопав на городі біля будинку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на поліцію Харківської області та Чугуївську окружну прокуратуру.

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Правоохоронці на місці розслідування вбивства жінки на Харківщині
Поліцейські та прокурори проводять слідчі дії біля будинку підозрюваного. Фото: Національна поліція України

Вбивство жінки у Чугуївському районі

У поліції повідомили, що увечері 27 жовтня 2024 року жінка прийшла до свого знайомого в селищі Соколове. Під час зустрічі 50-річний господар помітив, що з кишені куртки, яку він залишив на кухні, зник військовий квиток. Чоловік вирішив, що документ забрала гостя, і почав звинувачувати її у крадіжці. За версією слідства, сварка закінчилася вбивством. Коли жінка сиділа на стільці, чоловік підійшов до неї ззаду та накинув на шию шкіряний ремінь. Він перекинув його кінці через плече й утримував потерпілу в підвішеному положенні приблизно п'ять хвилин, доки вона не перестала подавати ознак життя.

Поліція та прокуратура проводять слідчі дії на Харківщині
Слідчі поліції та представники прокуратури оглядають територію, де було приховано тіло загиблої. Фото: Національна поліція України

Після цього підозрюваний спробував приховати скоєне. Він спалив одяг та особисті речі загиблої, загорнув тіло в полімерну плівку й закопав неподалік власного будинку. 

Як поліція вийшла на вбивцю

Про зникнення доньки правоохоронцям повідомила її мати. Жінка розповіла, що та пішла у справах і не повернулася. Поліцейські оголосили її в розшук, однак тривалий час встановити місцеперебування не вдавалося. Майже два роки рідні не знали, що сталося. Лише під час подальших слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність знайомого загиблої та знайшли місце, де було закопане тіло. Судово-медична експертиза підтвердила, що причиною смерті стало удушення.

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Криміналісти працюють на місці виявлення тіла жінки. Фото: Національна поліція України

Яке покарання за вбивство

Сьогодні, 8 жовтня 2026 року, чоловіку повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. За даними поліції, суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.

Останні новини про вбивства на Харківщині

Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині розслідували вбивство чоловіка через помсту. У вересні в селі Хроли Харківського району двоє знайомих, за версією слідства, вивезли 62-річного місцевого жителя за межі населеного пункту. Один із них хотів помститися за образи, яких нібито зазнала його покійна дружина. Під час конфлікту чоловіка застрелили з автомата Калашникова. Правоохоронці встановили двох підозрюваних та затримали їх.

Також Новини.LIVE повідомляли про вбивство після застілля у селищі Утківка Харківського району. Наприкінці квітня 72-річний чоловік посварився зі своїм 63-річним гостем та вдарив його по голові. Потерпілий вирішив піти додому, однак господар наздогнав його в безлюдному полі за кілька десятків метрів від будинку. За даними слідства, там він завдав знайомому численних ножових поранень. Пенсіонеру повідомили про підозру в умисному вбивстві. 

Раніше Новини.LIVE розказували  і про смертельну сімейну сварку на Харківщині. У липні правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві власного чоловіка. За матеріалами слідства, під час конфлікту вона двічі вдарила його ножем. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці. Поліцейські розпочали кримінальне провадження, а жінці повідомили про підозру.

вбивство поліція жінки Харківська область Новини Харкова тіло
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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