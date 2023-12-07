Погибли сразу шестеро — в Харьковской области произошло большое ДТП

Смертельное ДТП в Харьковской области. Фото: ГСЧС

В Харьковской области возле села Новопавловка Изюмского района столкнулись сразу три автомобиля. В результате погибли шесть человек.

Об этом сообщает ГСЧС Харьковщины.

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Так, дорожно-транспортное происшествие произошло при участии легкового автомобиля, микроавтобуса и грузовика. В результате происшествия погибли сразу шесть человек, еще пять получили ранения.

"Спасатели с помощью специального инструмента вырезали из изуродованных автомобилей пострадавших и тела погибших", — говорится в сообщении.

Известно, что всех пострадавших госпитализировали.

Скриншот поста ГСЧС

Как уточнили в полиции Харьковщины, авария с участием автомобиля Nissan Primastar, грузовика TATRA и Mitsubishi произошла утром 7 декабря на трассе недалеко от села Новопавловка Изюмского района.

Следователь решает вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Скриншот поста полиции

Напомним, что утром 6 декабря в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Сила столкновения была такой, что у одного из автомобилей вырвало колесо, также есть пострадавшие.

Также мы писали, что в Одесской области задержали водителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на потерпевшего и скрылся с места происшествия.