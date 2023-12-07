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Загинуло одразу шестеро — на Харківщині сталася велика ДТП

7 грудня 2023 11:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Загинуло одразу шестеро — на Харківщині сталася велика ДТП
Смертельна ДТП на Харківщині. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харківській області біля села Новопавлівка Ізюмського району зіштовхнулись відразу три автомобілі. Внаслідок цього загинуло шестеро людей.

Про це повідомляє ДСНС Харківщини.

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Так, дорожньо-транспортна пригода сталася за участі легкового автомобіля, мікроавтобуса та вантажівки. Внаслідок події загинули одразу шість людей, ще п'ять — отримали поранення.

"Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що всіх постраждалих ушпиталили. 

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Скриншот допису ДСНС

Як уточнили в поліції Харківщини, аварія за участі автомобіля Nissan Primastar, вантажівки TATRA та Mitsubishi сталася вранці 7 грудня на трасі неподалік села Новопавлівка Ізюмського району.

Наразі слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

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Скриншот допису поліції

Нагадаємо, що вранці 6 грудня у Києві сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Сила зіткнення була такою, що в однієї з автівок вирвало колесо, також є потерпілі. 

Також ми писали, що в Одеській області затримали водія, який скоїв смертельну ДТП. Чоловік наїхав на потерпілого та зник з місця події.

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