В Харькове судили мужчину, который после ВВК отказался от призыва

Заявил, что ему некого защищать — в Харькове судили уклониста
В Харькове судили военнообязанного за уклонение от мобилизации. Ему назначили три года лишения свободы.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram во вторник, 8 апреля.
Детали дела
В мае 2024 года мужчина получил повестку
для прибытия в Киевский районный ТЦК и СП в Харькове, где он прошел ВВК. Его признали годным к военной службе и вручили повестку для отправки в воинскую часть.
Однако военнообязанный не прибыл по повестке и предоставил письменное заявление об отказе от призыва на военную службу по мобилизации.
Во время суда он частично признал свою вину, отметив что является сиротой и не имеет детей, а потому "ему не нужно никого защищать". Также мужчина не считает себя лицом, которое готово служить.
Решение суда
Суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации и назначил ему три года лишения свободы.
Напомним, в Ивано-Франковской области судили военного, который помогал уклонистам за деньги.
А в Полтавской области мужчина отказался от мобилизации, потому что имел больную мать. Его приговорили к трем годам за решеткой.
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