В Харькове судили мужчину, который после ВВК отказался от призыва

Суд принимает решение. Иллюстративное фото: iStock

В Харькове судили военнообязанного за уклонение от мобилизации. Ему назначили три года лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram во вторник, 8 апреля.

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Детали дела

В мае 2024 года мужчина получил повестку

для прибытия в Киевский районный ТЦК и СП в Харькове, где он прошел ВВК. Его признали годным к военной службе и вручили повестку для отправки в воинскую часть.

Однако военнообязанный не прибыл по повестке и предоставил письменное заявление об отказе от призыва на военную службу по мобилизации.

Во время суда он частично признал свою вину, отметив что является сиротой и не имеет детей, а потому "ему не нужно никого защищать". Также мужчина не считает себя лицом, которое готово служить.

Решение суда

Суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации и назначил ему три года лишения свободы.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Ивано-Франковской области судили военного, который помогал уклонистам за деньги.

А в Полтавской области мужчина отказался от мобилизации, потому что имел больную мать. Его приговорили к трем годам за решеткой.