У Харкові судили чоловіка, який після ВЛК відмовився від призову

Суд ухвалює рішення. Ілюстративне фото: iStock

У Харкові судили військовозобов'язаного за ухилення від мобілізації. Йому призначили три роки позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у вівторок, 8 квітня.

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Деталі справи

У травні 2024 року чоловік отримав повістку

для прибуття до Київського районного ТЦК та СП у Харкові, де він пройшов ВЛК. Його визнали придатним до військової служби та вручили повістку для відправлення до військової частини.

Однак військовозобов'язаний не прибув за повісткою та надав письмову заяву про відмову від призову на військову службу під час мобілізації.

Під час суду він частково визнав свою провину, зазначивши що є сиротою та не має дітей, а тому "йому не потрібно нікого захищати". Також чоловік не вважає себе особою, яка готова служити.

Рішення суду

Суд визнав винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив йому три роки позбавлення волі.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, в Івано-Франківській області судили військового, який допомагав ухилянтам за гроші.

А в Полтавській області чоловік відмовився від мобілізації, бо мав хвору матір. Його засудили до трьох років за ґратами.