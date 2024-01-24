Занимал руководящий пост у оккупантов — в Харьковской области разоблачили коллаборанта

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области разоблачили коллаборанта, занявшего руководящий пост в оккупационной администрации во время захвата Купянщины. Пока он скрывается от следствия.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Правоохранители рассказали, что во время вторжения РФ на территорию Купянского района местный житель добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами. Уже в конце июня 2022 года он добровольно вступил в должность "и.о. помощника начальника отдела (сельского) Петропавловского территориального отдела ВГА Купянского района".

Ворожий поплічник. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Коллаборант принимал у жителей Берестово и Песчаного документы для дальнейшего оформления так называемой "материальной помощи" от РФ, отвечал за предоставление услуг административного характера, собирал персональные сведения других жителей, а также контролировал состояние благоустройства в указанных населенных пунктах. Подозреваемый также принимал участие в совещаниях оккупационной администрации и выполнял решения и указания своих непосредственных руководителей", — говорится в сообщении.

По состоянию на данный момент изменник скрывается от следствия, правоохранители рассматривают вопросы, касающиеся объявления его в розыск.

Напомним, недавно Служба безопасности задержала вражескую агентку, собиравшую данные о технике Сил обороны вблизи Бахмута Донецкой области. Ей грозит пожизненное заключение.