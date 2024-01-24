Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Обіймав керівну посаду в окупантів — на Харківщині викрили колаборанта arrow

Обіймав керівну посаду в окупантів — на Харківщині викрили колаборанта

24 січня 2024 12:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обіймав керівну посаду в окупантів — на Харківщині викрили колаборанта
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Харківська обласна прокуратура
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Харківській області викрили колаборанта, який обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації під час захоплення Куп’янщини. Наразі він переховується від слідства.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі

Читайте також:

Що відомо про діяльність колаборанта

Правоохоронці розповіли, що під час вторгнення РФ на територію Куп'янського району місцевий житель добровільно пішов на співпрацю з окупантами.  Вже наприкінці червня 2022 року він добровільно обійняв посаду "в. о. помічника начальника відділу (сільського) Петропавлівського територіального відділу ВДА Куп'янського району". 

null
Ворожий поплічник. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Колаборант приймав у мешканців Берестовому і Піщаному документи для подальшого оформлення так званої "матеріальної допомоги" від РФ, відповідав за надання послуг адміністративного характеру, збирав персональні відомості інших жителів, а також контролював стан благоустрою у зазначених населених пунктах. Підозрюваний також брав участь у нарадах окупаційної адміністрації і виконував рішення та вказівки своїх безпосередніх керівників", — йдеться у повідомленні.

Станом на зараз зрадник переховується від слідства, правоохоронці розглядають питання, щодо оголошення його у розшук.

null

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки затримала ворожу агентку, яка збирала дані про техніку Сил оборони поблизу Бахмута Донецької області. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Харківська область
Колаборант
окупація
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі