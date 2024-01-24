Обіймав керівну посаду в окупантів — на Харківщині викрили колаборанта

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області викрили колаборанта, який обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації під час захоплення Куп’янщини. Наразі він переховується від слідства.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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Що відомо про діяльність колаборанта

Правоохоронці розповіли, що під час вторгнення РФ на територію Куп'янського району місцевий житель добровільно пішов на співпрацю з окупантами. Вже наприкінці червня 2022 року він добровільно обійняв посаду "в. о. помічника начальника відділу (сільського) Петропавлівського територіального відділу ВДА Куп'янського району".

Ворожий поплічник. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Колаборант приймав у мешканців Берестовому і Піщаному документи для подальшого оформлення так званої "матеріальної допомоги" від РФ, відповідав за надання послуг адміністративного характеру, збирав персональні відомості інших жителів, а також контролював стан благоустрою у зазначених населених пунктах. Підозрюваний також брав участь у нарадах окупаційної адміністрації і виконував рішення та вказівки своїх безпосередніх керівників", — йдеться у повідомленні.

Станом на зараз зрадник переховується від слідства, правоохоронці розглядають питання, щодо оголошення його у розшук.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки затримала ворожу агентку, яка збирала дані про техніку Сил оборони поблизу Бахмута Донецької області. Їй загрожує довічне ув’язнення.