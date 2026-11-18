Заместителя мэра на Харьковщине приговорили к 15 годам тюрьмы
Бывший заместитель мэра Купянска Андрей Козуб получил 15 лет лишения свободы за сотрудничество с россиянами во время оккупации города. Чиновник помогал захватчикам переводить местное электроснабжение на сети РФ и так называемой "ЛНР". После освобождения Купянска он сбежал в Россию, поэтому суд вынес приговор заочно.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Помогал оккупантам
По информации прокуратуры, в июле 2022 года Андрей Козуб добровольно перешел на сторону россиян. В оккупационной администрации ему поручили исполнять обязанности помощника заместителя руководителя по вопросам инфраструктуры. На новой должности мужчина контролировал работу коммунальных предприятий города. Одной из его задач стало переподключение электроснабжения Купянского района к энергосетям России и так называемой «ЛНР». О проделанной работе он лично отчитывался на совещаниях оккупационной администрации.
Как доказали его вину
После освобождения Купянска украинскими военными бывший чиновник сбежал в Россию. Однако правоохранители собрали доказательства его работы на оккупантов. Среди них был трудовой договор с незаконной администрацией. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи на документе принадлежат именно обвиняемому. Кроме того, следователи нашли видеозаписи российских СМИ, на которых мужчина участвует в совещаниях оккупационных властей. Его сотрудничество с захватчиками подтвердили и свидетели.
Какой приговор вынес суд
Суд заочно признал бывшего заместителя мэра виновным в государственной измене в условиях военного положения и коллаборационистской деятельности. Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, после отбытия наказания мужчина еще 15 лет не сможет занимать руководящие и административно-хозяйственные должности в государственных органах, местном самоуправлении, учреждениях и на предприятиях. Поскольку осужденный до сих пор скрывается от украинского правосудия, отсчет срока заключения начнется только после его фактического задержания.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что осужденный за коллаборационизм житель Купянска Александр Варченко попросил об обмене на Россию. Во время оккупации города он добровольно работал в созданной захватчиками «полиции» и получал зарплату в рублях. За сотрудничество с россиянами мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы. Впоследствии он согласился на выезд в РФ в рамках обмена.
Новини.LIVE писали об Анастасии Баталиной из Чугуевского района, которая передавала россиянам информацию о позициях украинских военных, технике и укреплениях. Суд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Впоследствии она письменно согласилась на обмен в Россию и, по информации на момент публикации, ждала его почти полтора года.
Также Новини.LIVE сообщали о бывшем полицейском из Харьковской области, которого приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену и коллаборационизм. Во время оккупации Дворичной он добровольно перешел на службу к россиянам и работал в созданной ими "полиции". За работу получал 70 тысяч рублей в месяц, а документы оформлял в соответствии с российским законодательством. Суд вынес приговор заочно и постановил конфисковать имущество осуждённого.