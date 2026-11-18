Прокурор зачитывает приговор в суде. Фото иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

Бывший заместитель мэра Купянска Андрей Козуб получил 15 лет лишения свободы за сотрудничество с россиянами во время оккупации города. Чиновник помогал захватчикам переводить местное электроснабжение на сети РФ и так называемой "ЛНР". После освобождения Купянска он сбежал в Россию, поэтому суд вынес приговор заочно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Бывший заместитель мэра Купянска Андрей Козуб. Фото: Харьковская областная прокуратура

Помогал оккупантам

По информации прокуратуры, в июле 2022 года Андрей Козуб добровольно перешел на сторону россиян. В оккупационной администрации ему поручили исполнять обязанности помощника заместителя руководителя по вопросам инфраструктуры. На новой должности мужчина контролировал работу коммунальных предприятий города. Одной из его задач стало переподключение электроснабжения Купянского района к энергосетям России и так называемой «ЛНР». О проделанной работе он лично отчитывался на совещаниях оккупационной администрации.

Как доказали его вину

После освобождения Купянска украинскими военными бывший чиновник сбежал в Россию. Однако правоохранители собрали доказательства его работы на оккупантов. Среди них был трудовой договор с незаконной администрацией. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи на документе принадлежат именно обвиняемому. Кроме того, следователи нашли видеозаписи российских СМИ, на которых мужчина участвует в совещаниях оккупационных властей. Его сотрудничество с захватчиками подтвердили и свидетели.

Какой приговор вынес суд

Суд заочно признал бывшего заместителя мэра виновным в государственной измене в условиях военного положения и коллаборационистской деятельности. Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, после отбытия наказания мужчина еще 15 лет не сможет занимать руководящие и административно-хозяйственные должности в государственных органах, местном самоуправлении, учреждениях и на предприятиях. Поскольку осужденный до сих пор скрывается от украинского правосудия, отсчет срока заключения начнется только после его фактического задержания.

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