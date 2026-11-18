Прокурор зачитує вирок у суді. Фото ілюстративне: Харківська обласна прокуратура

Колишній заступник мера Куп'янська Андрій Козуб отримав 15 років ув'язнення за співпрацю з росіянами під час окупації міста. Посадовець допомагав загарбникам переводити місцеве електропостачання на мережі РФ та так званої "ЛНР". Після звільнення Куп'янська він утік до Росії, тому вирок суд виніс заочно.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Колишній заступник мера Куп'янська Андрій Козуб. Фото: Харківська обласна прокуратура

Допомагав окупантам

За інформацією прокуратури, у липні 2022 року Андрій Козуб добровільно перейшов на бік росіян. В окупаційній адміністрації йому доручили виконувати обов'язки помічника заступника керівника з питань інфраструктури. На новій посаді чоловік контролював роботу комунальних підприємств міста. Одним із його завдань стало перепідключення електропостачання Куп'янського району до енергомереж Росії та так званої "ЛНР". Про виконану роботу він особисто звітував на нарадах окупаційної адміністрації.

Як довели його провину

Після звільнення Куп'янська українськими військовими колишній чиновник утік до Росії. Однак правоохоронці зібрали докази його роботи на окупантів. Серед них був трудовий договір із незаконною адміністрацією. Почеркознавча експертиза підтвердила, що підписи на документі належать саме обвинуваченому. Крім того, слідчі знайшли відеозаписи російських медіа, на яких чоловік бере участь у нарадах окупаційної влади. Його співпрацю із загарбниками підтвердили й свідки.

Який вирок виніс суд

Суд заочно визнав колишнього заступника мера винним у державній зраді в умовах воєнного стану та колабораційній діяльності. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, після відбуття покарання чоловік ще 15 років не зможе обіймати керівні та адміністративно-господарські посади в державних органах, місцевому самоврядуванні, установах і підприємствах. Оскільки засуджений досі переховується від українського правосуддя, відлік строку ув'язнення розпочнеться лише після його фактичного затримання.

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Новини.LIVE писали про Анастасію Баталіну із Чугуївського району, яка передавала росіянам інформацію про позиції українських військових, техніку та укріплення. Суд засудив жінку до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Згодом вона письмово погодилася на обмін до Росії та, за інформацією на момент публікації, чекала на нього майже півтора року.

Також Новини.LIVE повідомляли про колишнього поліцейського з Харківщини, якого засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду та колабораціонізм. Під час окупації Дворічної він добровільно перейшов на службу до росіян і працював у створеній ними "поліції". За роботу отримував 70 тисяч рублів на місяць, а документи оформлював за російським законодавством. Суд виніс вирок заочно та постановив конфіскувати майно засудженого.