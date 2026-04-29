Заморозки и дожди накроют Харьковскую область завтра: прогноз погоды

На Харьковщине в ближайшие дни ожидают холодную и неустойчивую погоду. В ночные часы ударят заморозки, а днем местами пройдут дожди. Температура воздуха будет оставаться ниже нормы для конца апреля.

Прогноз погоды на 30 апреля и 1 мая

30 апреля в области прогнозируют переменную облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 0...-3 °С, в Харькове 0...-2 °С. Днем ожидается +8...+13 °С.

1 мая существенных изменений в погоде не ожидается. Сохранится переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...+6 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 °С, днем +8...+13 °С.

Синоптики предупреждают, что заморозки могут навредить ранним посевам и садовым культурам.

Пожарная опасность на Харьковщине

На части территории области фиксируют средний уровень пожарной опасности. В большинстве районов показатель низкий или отсутствует. Такая ситуация связана с влажной погодой и осадками.

Погода в начале мая

С 1 мая ночью станет немного теплее — +1...+6 °С, однако местами возможны заморозки на поверхности почвы до -3 °С. Днем ожидается до +13 °С и небольшие дожди.

2-3 мая сохранится облачная погода с периодическими осадками. Ночью без заморозков +1...+7 °С, днем +9...+16 °С.

