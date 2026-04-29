Заморозки и дожди накроют Харьковскую область завтра: прогноз погоды

Заморозки и дожди накроют Харьковщину завтра: прогноз погоды

Заморозки и дожди накроют Харьковщину завтра: прогноз погоды

Дата публикации 29 апреля 2026 17:15
Женщина с зонтиком на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На Харьковщине в ближайшие дни ожидают холодную и неустойчивую погоду. В ночные часы ударят заморозки, а днем местами пройдут дожди. Температура воздуха будет оставаться ниже нормы для конца апреля.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на Харьковщине на ближайшие дни. Фото: скриншот из Telegram

Прогноз погоды на 30 апреля и 1 мая

30 апреля в области прогнозируют переменную облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 0...-3 °С, в Харькове 0...-2 °С. Днем ожидается +8...+13 °С.

1 мая существенных изменений в погоде не ожидается. Сохранится переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...+6 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 °С, днем +8...+13 °С.

Синоптики предупреждают, что заморозки могут навредить ранним посевам и садовым культурам.

Пожарная опасность на Харьковщине

На части территории области фиксируют средний уровень пожарной опасности. В большинстве районов показатель низкий или отсутствует. Такая ситуация связана с влажной погодой и осадками.

Прогноз пожарной опасности на 29 апреля. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Погода в начале мая

С 1 мая ночью станет немного теплее — +1...+6 °С, однако местами возможны заморозки на поверхности почвы до -3 °С. Днем ожидается до +13 °С и небольшие дожди.

2-3 мая сохранится облачная погода с периодическими осадками. Ночью без заморозков +1...+7 °С, днем +9...+16 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 апреля в Харькове была дождливая погода. Кроме того, в течение дня дул сильный ветер с порывами 7-12 м/с. Температура воздуха колебалась в пределах +9...+14 °С.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове в воскресенье, 26 апреля, пронеслась мощная ветровая буря. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, которые повалили деревья, оборвали электролинии и повредили дома.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
