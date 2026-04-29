Заморозки і дощі накриють Харківщину завтра: прогноз погоди

На Харківщині найближчими днями очікують холодну і нестійку погоду. У нічні години вдарять заморозки, а вдень місцями пройдуть дощі. Температура повітря залишатиметься нижчою за норму для кінця квітня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 30 квітня та 1 травня

30 квітня в області прогнозують мінливу хмарність. Уночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме 0…-3 °С, у Харкові 0…-2 °С. Вдень очікується +8…+13 °С.

1 травня істотних змін у погоді не очікується. Збережеться мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень можливий невеликий дощ. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура вночі +1…+6 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 °С, вдень +8…+13 °С.

Синоптики попереджають, що заморозки можуть зашкодити раннім посівам і садовим культурам.

Пожежна небезпека на Харківщині

На частині території області фіксують середній рівень пожежної небезпеки. У більшості районів показник низький або відсутній. Така ситуація пов’язана з вологою погодою та опадами.

Погода на початку травня

З 1 травня вночі стане трохи тепліше — +1…+6 °С, однак місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту до -3 °С. Вдень очікується до +13 °С та невеликі дощі.

2–3 травня збережеться хмарна погода з періодичними опадами. Вночі без заморозків +1…+7 °С, вдень +9…+16 °С.

