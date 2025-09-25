Прогноз погоды в Харькове на 26 сентября - заморозки и солнце

Женщина с ребенком. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют в Харькове и области прохладную погоду без осадков. Ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы, а днем температура поднимется лишь до +12...+17 °С.

Об этом сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram в четверг, 25 сентября.

Прогноз погоды на 26 сентября

В Харькове завтра будет переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный, ночью скоростью 3-8 м/с, днем — 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+5 °С, на поверхности почвы возможны заморозки 0...-3 °С, днем — +13...+15 °С.

"По области 26 сентября также без осадков. Ветер северный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1...+6 °С, заморозки на почве 0...-3 °С, днем — +12...+17 °С", — отметили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Таким образом, жителям региона стоит подготовиться к холодным ночам и возможным заморозкам, особенно в низменных местностях. В то же время дневная температура будет оставаться относительно комфортной. Синоптики подчеркнули, что погода будет без осадков, поэтому день обещает быть солнечным и спокойным.

