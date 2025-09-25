Видео
Зеленский встретился с делегацией Конгресса — что известно
Заморозки и прохлада — прогноз погоды в Харькове на завтра

Заморозки и прохлада — прогноз погоды в Харькове на завтра

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 14:32
Прогноз погоды в Харькове на 26 сентября - заморозки и солнце
Женщина с ребенком. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют в Харькове и области прохладную погоду без осадков. Ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы, а днем температура поднимется лишь до +12...+17 °С.

Об этом сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram в четверг, 25 сентября.

Читайте также:

Прогноз погоды на 26 сентября

В Харькове завтра будет переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный, ночью скоростью 3-8 м/с, днем — 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+5 °С, на поверхности почвы возможны заморозки 0...-3 °С, днем — +13...+15 °С.

Заморозки й прохолода — прогноз погоди у Харкові на завтра - фото 1
Сообщение Гидрометцентра в Telegram. Фото: скриншот

"По области 26 сентября также без осадков. Ветер северный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1...+6 °С, заморозки на почве 0...-3 °С, днем — +12...+17 °С", — отметили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Таким образом, жителям региона стоит подготовиться к холодным ночам и возможным заморозкам, особенно в низменных местностях. В то же время дневная температура будет оставаться относительно комфортной. Синоптики подчеркнули, что погода будет без осадков, поэтому день обещает быть солнечным и спокойным.

Напомним, что супертайфун "Рагаса" ударил по Тайваню, оставив после себя серьезные разрушения, и уже надвигается на Гонконг и на побережье Южного Китая.

Ранее мы также информировали, что синоптик Наталья Диденко объяснила, как именно погодные условия могут влиять на людей. Она отметила, что это явление наблюдается довольно часто, особенно в последнее время.

