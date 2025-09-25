Відео
Заморозки й прохолода — прогноз погоди у Харкові на завтра

Заморозки й прохолода — прогноз погоди у Харкові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 14:32
Прогноз погоди у Харкові на 26 вересня — заморозки і сонце
Жінка з дитиною. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують у Харкові та області прохолодну погоду без опадів. Вночі очікуються заморозки на поверхні ґрунту, а вдень температура підніметься лише до +12...+17 °С.

Про це повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології в Telegram у четвер, 25 вересня.

Читайте також:

Прогноз погоди на 26 вересня

У Харкові завтра буде мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вітер північний, вночі швидкістю 3–8 м/с, вдень — 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3...+5 °С, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0...–3 °С, удень — +13...+15 °С.

Заморозки й прохолода — прогноз погоди у Харкові на завтра - фото 1
Допис Гідрометцентру у Telegram. Фото: скриншот

"По області 26 вересня також без опадів. Вітер північний, уночі 3–8 м/с, удень 7–12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +1...+6 °С, заморозки на ґрунті 0...–3 °С, удень — +12...+17 °С", — зазначили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Таким чином, мешканцям регіону варто підготуватися до холодних ночей і можливих заморозків, особливо в низинних місцевостях. Водночас денна температура залишатиметься відносно комфортною. Синоптики підкреслили, що погода буде без опадів, тому день обіцяє бути сонячним і спокійним.

Нагадаємо, що супертайфун "Рагаса" вдарив по Тайваню, залишивши після себе серйозні руйнування, і вже насувається на Гонконг та узбережжя Південного Китаю.

Раніше ми також інформували, що синоптик Наталка Діденко пояснила, як саме погодні умови можуть впливати на людей. Вона наголосила, що це явище спостерігається доволі часто, особливо останнім часом.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
