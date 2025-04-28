Погода в Харькове 29 апреля — точный прогноз от Укргидрометцентра

Женщина идет по улице в холодную погоду. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 29 апреля, будет ветреной и сухой. Местами возможны сильные заморозки на почве и в воздухе.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 29 апреля

По прогнозам синоптиков, на Харьковщине во вторник ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер ночью будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с, днем перейдет на юго-западный и усилится до 9-14 м/с.

Температура воздуха в области ночью опустится до 0...-5 °C, местами заморозки на почве и в воздухе. Днем столбики термометров поднимутся до +13...+18 °C.

В Харькове также будет без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем юго-западный, 9-14 м/с.

Ночная температура будет колебаться в пределах 0...-2 °C с заморозками, днем воздух прогреется до +16...+18 °C.

Прогноз погоды в Харькове и области на 29 апреля

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в некоторых областях, кроме заморозков, возможны и дожди.

Также мы сообщали, что уже с середины этой недели температура воздуха в Украине начнет подниматься и постепенно достигнет климатической нормы.