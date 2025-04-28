Погода у Харкові 29 квітня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Жінка йде вулицею у холодну погоду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові та області завтра, 29 квітня, буде вітряною та сухою. Місцями можливі сильні заморозки на ґрунті та у повітрі.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 29 квітня

За прогнозами синоптиків, на Харківщині у вівторок очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозується. Вітер вночі буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с, удень перейде на південно-західний і посилиться до 9-14 м/с.

Температура повітря в області вночі опуститься до 0…-5 °C, місцями заморозки на ґрунті та у повітрі. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +13…+18 °C.

У Харкові також буде без істотних опадів. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, удень південно-західний, 9-14 м/с.

Нічна температура коливатиметься в межах 0…-2 °C із заморозками, вдень повітря прогріється до +16…+18 °C.

Прогноз погоди у Харкові та області на 29 квітня

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що у деяких областях, окрім заморозків, можливі й дощі.

Також ми повідомляли, що вже з середини цього тижня температура повітря в Україні почне підніматися й поступово досягне кліматичної норми.