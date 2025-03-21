Погода в Харькове 22 марта — подробный прогноз от синоптиков

Солнечная весенняя погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Харькове и на большей части территории области погода будет по-весеннему приятной. Синоптики прогнозируют потепление и солнечную погоду без осадков.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Ночью в Харькове температура воздуха будет держаться в пределах +1°С...+5°С, без заморозков. В дневные часы ожидается потепление до +12...+15°С. В течение всего дня сохранится переменная облачность, но существенных осадков не предвидится.

Ветер будет слабым, переменного направления, скоростью 3-8 м/с. В течение всего дня в городе и области будет сохраняться сухая погода, что позволит комфортно провести время на улице. Вечером температура снизится до +7...+9°С.

Погода в Харьковской области

Температурная карта Украины 22 марта. Фото: Метепост

В субботу, 22 марта, на территории Харьковской области сохранится преимущественно сухая и теплая погода. Ночные температуры будут колебаться в пределах 0°...+5°С, местами возможны слабые туманы, особенно в низинах. Днем воздух прогреется до +10...+15°С. Осадков не ожидается, небо будет частично покрыто облаками, однако без дождей. Ветер переменных направлений, умеренный, со скоростью 3-8 м/с.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на выходные в субботу и в воскресенье.

Погода весной нередко удивляет сюрпризами в виде заморозков, поэтому Новини.LIVE дали советы, как защитить рассаду.