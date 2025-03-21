Погода у Харкові 22 березня — детальний прогноз від синоптиків

Сонячна весняна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Харкові та на більшій частині території області погода буде по-весняному приємною. Синоптики прогнозують потепління та сонячну погоду без опадів.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Вночі у Харкові температура повітря триматиметься в межах +1°С...+5°С, без заморозків. У денні години очікується потепління до +12...+15°С. Протягом усього дня збережеться мінлива хмарність, але істотних опадів не передбачається.

Вітер буде слабким, змінного напрямку, швидкістю 3–8 м/с. Протягом усього дня в місті та області зберігатиметься суха погода, що дозволить комфортно провести час на вулиці. Ввечері температура знизиться до +7...+9°С.

Погода у Харківській області

Температурна карта України 22 березня. Фото: Метепост

У суботу, 22 березня, на території Харківської області збережеться переважно суха та тепла погода. Нічні температури коливатимуться в межах 0°...+5°С, місцями можливі слабкі тумани, особливо у низинах. Вдень повітря прогріється до +10...+15°С. Опадів не очікується, небо буде частково вкрите хмарами, проте без дощів. Вітер змінних напрямків, помірний, зі швидкістю 3–8 м/с.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на вихідні в суботу та в неділю.

Погода навесні нерідко дивує сюрпризами у вигляді заморозків, тож Новини.LIVE дали поради, як захистити розсаду.