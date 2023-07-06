Предложил решить "вопрос" за 1500 долларов: будут судить харьковского госисполнителя

Прокуроры объявляют подозрение харьковскому госисполнителю. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Чиновник требовал взятку за беспрепятственное снятие ареста с имущества. Его будут судить по факту просьбы должностным лицом предоставить неправомерную выгоду для себя за совершение таким должностным лицом в интересах предоставляющего неправомерную выгоду действия с использованием служебного положения (ч. 1 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Досудебным расследованием установлено, что государственный исполнитель одного из отделов ГИС в Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции решил "подработать" денег.

К нему обратились должник и представитель взыскателя с заявлением о закрытии исполнительных производств в связи с закрытием долга с целью исключения должника из Единого реестра должников и возможности в дальнейшем свободно распоряжаться имеющимся у него имуществом.

Госисполнитель сообщил, что по исполнительным производствам есть сложности, и предложил быстрое решение "проблемы". Так, служащий отметил, что может принять решение о закрытии имеющихся у него исполнительных производств с целью дальнейшего исключения должника из соответствующего государственного реестра.

"Госисполнитель потребовал передать ему неправомерную выгоду в сумме более 1500 долларов США за "решение вопроса", чтобы закрыть исполнительные производства и исключить лицо из Единого реестра должников. Это способствовало бы тому, что с имущества должника снимался арест, он мог свободно им распоряжаться", — рассказывают правоохранители.

Однако получить желаемое обвиняемому не удалось: правоохранители разоблачили его.

Дело будет рассмотрено в Харьковском районном суде Харьковской области.

Напомним, что правоохранители разоблачили помощника народного депутата в получении взятки. Чиновник помогал уклоняющимся беспрепятственно пересекать границу Украины.

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