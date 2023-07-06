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Запропонував вирішити "питання" за 1500 доларів: судитимуть харківського держвиконавця

6 липня 2023 15:29
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Запропонував вирішити "питання" за 1500 доларів: судитимуть харківського держвиконавця
Прокурори оголошують підозру харківському держвиконавцю. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Посадовець вимагав хабар за безперешкодне зняття арешту з майна. Його судитимуть за фактом прохання службовою особою надати неправомірну вигоду для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням службового становища (ч. 1 ст. 368 КК України). 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

Досудовим розслідуванням встановлено, що державний виконавець одного з відділів ДВС у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вирішив "підзаробити" грошей.  

До нього звернулись боржник та представник стягувача із заявою про закриття виконавчих проваджень у зв’язку із закриттям боргу з метою виключення боржника з Єдиного реєстру боржників та змоги в подальшому вільно розпоряджатися наявним у нього майном. 

Держвиконавець повідомив, що по виконавчих провадженнях маються складнощі, та запропонував швидке вирішення "проблеми".  Так, службовець зазначив, що може прийняти рішення про закриття наявних у нього виконавчих проваджень з метою подальшого виключення боржника з відповідного державного реєстру.

"Держвиконавець висловив вимогу передати йому неправомірну вигоду в сумі понад 1500 доларів США за "вирішення питання", щоб закрити виконавчі провадження та виключити особу з Єдиного реєстру боржників. Це сприяло би тому, що з майна боржника знімався арешт, він міг вільно їм розпоряджатися", — розповідають правоохоронці.

Проте отримати бажане обвинуваченому не вдалось: правоохоронці викрили його. 

Справа розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області. 

Нагадаємо, що правоохоронці викрили помічника народного депутата в отриманні хабара. Чиновник допомагав ухилянтам безперешкодно перетинати кордон України.

Також ми писали про те, що очільник Тернопільської облради Михайло Головко, якого підозрюють у хабарництві, спокійно ходить на роботу. Мовляв, суд його не усунув від виконання обов'язків. 

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