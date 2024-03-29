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Зарабатывала на оформлении фейковой инвалидности — на Харьковщине будут судить чиновницу больницы

29 марта 2024 14:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зарабатывала на оформлении фейковой инвалидности — на Харьковщине будут судить чиновницу больницы
Больница. Иллюстративное фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Правоохранители разоблачили чиновнику одной из центральных районных больниц Харьковской области на служебном подлоге. Обвинительный акт по ее действиям направлен в суд, ей грозит до трех лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в пятницу, 29 марта.

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По данным следствия, заместитель директора по экспертизе временной нетрудоспособности одной из центральных районных больниц Харьковской области вносила заведомо недостоверные сведения в медицинскую документацию пациентов.

В частности, в марте прошлого года она внесла в официальный документ ложные данные о результатах осмотра "больного" в "Направлении на медико-социально-экспертную комиссию (МСЭК)". При этом чиновник знала, что мужчина не проходил никаких медицинских осмотров.

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Объявление подозрения. Фото: Харьковская областная прокуратура

В последствии этот документ стал основанием для составления справки об установлении мужчине второй группы инвалидности.

Акт по обвинению подозреваемой направили в суд, ей грозит до трех лет ограничение свободы.

Харьковская прокуратура
Скриншот поста Харьковской областной прокуратуры

Напомним, глава одной из ВВК Одещины организовал преступную схему помощи уклонистам. Теперь мужчине грозит лишение свободы.

Также юрист рассказал, какие документы должны предоставить при исключении из военного учета и что должны написать.

Харьковская область
инвалидность
документы
ВВК
военнообязанные
уклонисты
подделки

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