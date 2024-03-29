Заробляла на оформленні фейкової інвалідності — на Харківщині судитимуть посадовицю лікарні

Лікарня. Ілюстративне фото: Суспільне

Правоохоронці викрили посадовицю однієї з центральних районних лікарень Харківської області на службовому підробленні. Обвинувальний акт щодо її дій направлено до суду, їй загрожує до трьох років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram у п'ятницю, 29 березня.

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Оформлювала фейкову інвалідність

За даними слідства, заступниця директора з експертизи тимчасової непрацездатності однієї з центральних районних лікарень Харківської області вносила завідомо недостовірні відомості до медичної документації пацієнтів.

Зокрема, у березні минулого року вона внесла до офіційного документа неправдиві дані про результати огляду "хворого" у "Направленні на медико-соціальну-експертну комісію (МСЕК)". При цьому посадовиця знала, що чоловік не проходив жодних медичних оглядів.

Оголошення підозри. Фото: Харківська обласна прокуратура

Надалі цей документ став підставою для складання довідки про встановлення чоловіку другої групи інвалідності.

Акт щодо обвинувачення підозрюваної направили до суду, їй загрожує до трьох років обмеження волі.

Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Нагадаємо, голова однієї з ВЛК Одещини організував злочинну схему допомоги ухилянтам. Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі.

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