Зарплата для своих: в Харькове накрыли схему в теплосети

Подозреваемый у правоохранителей. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове будут судить бывшего руководителя государственного предприятия. Его подозревают в незаконном начислении доплат приближенным работникам. Сумма убытков превышает 1,6 млн грн. Обвинительный акт уже передали в суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали дела

Следователи установили, что в течение января — декабря 2023 года директор государственного научного предприятия регулярно подписывал приказы о дополнительных выплатах отдельным должностным лицам. Речь идет о представителях руководящего звена и аппарата управления.

В то же время внутренние правила учреждения запрещают устанавливать доплаты для руководителей. Несмотря на это, деньги системно начисляли "своим". В результате, по подсчетам правоохранителей, государство понесло убытки на более чем 1,6 млн грн.

Что грозит

В начале марта 2026 года мужчине сообщили о подозрении. Впоследствии прокуроры утвердили обвинительный акт и направили его в Киевский районный суд Харькова. Сейчас обвиняемый уже не занимает эту должность.

Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Максимальное наказание — до 6 лет лишения свободы.

Другие задержания

Полиция Харькова сообщила о подозрении 24-летнему местному жителю, который специализировался на похищении оборудования из подвалов жилых домов. По данным следствия, в конце ноября 2025 года злоумышленник неоднократно проникал в подвальные помещения в Слободском районе города. Его целью были узлы учета тепловой энергии, принадлежащие КП "Харьковские тепловые сети". Своими действиями молодой человек нанес коммунальному предприятию ущерб на сумму более 50 тысяч гривен.

Следователи инкриминируют задержанному ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража). За совершенное в условиях военного положения правонарушение ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Харькове во время мероприятий по оповещению военнообязанных произошло нападение на военнослужащих. Один из них получил ножевое ранение и был госпитализирован, а злоумышленник пока скрывается от правоохранителей.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области задержали руководителя региональной ячейки известной политсилы. Он занимался махинациями с древесиной. Подозреваемого задержала Служба безопасности Украины.