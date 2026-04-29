Зарплата для своїх: у Харкові накрили схему в тепломережі

Підозрюваний у правоохоронців. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові судитимуть колишнього керівника державного підприємства. Його підозрюють у незаконному нарахуванні доплат наближеним працівникам. Сума збитків перевищує 1,6 млн грн. Обвинувальний акт уже передали до суду.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Харківьку обласну прокуратуру.

Деталі справи

Слідчі встановили, що протягом січня — грудня 2023 року директор державного наукового підприємства регулярно підписував накази про додаткові виплати окремим посадовцям. Йдеться про представників керівної ланки та апарату управління.

Водночас внутрішні правила установи забороняють встановлювати доплати для керівників. Попри це, гроші системно нараховували "своїм". У результаті, за підрахунками правоохоронців, держава зазнала збитків на понад 1,6 млн грн.

Що загрожує

На початку березня 2026 року чоловіку повідомили про підозру. Згодом прокурори затвердили обвинувальний акт і направили його до Київського районного суду Харкова. Наразі обвинувачений вже не обіймає цю посаду.

Йому інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Максимальне покарання — до 6 років позбавлення волі.

Інші затримання

Поліція Харкова повідомила про підозру 24-річному місцевому мешканцю, який спеціалізувався на викраденні обладнання з підвалів житлових будинків. За даними слідства, наприкінці листопада 2025 року зловмисник неодноразово проникав до підвальних приміщень у Слобідському районі міста. Його ціллю були вузли обліку теплової енергії, що належать КП "Харківські теплові мережі". Своїми діями молодик завдав комунальному підприємству збитків на суму понад 50 тисяч гривень.

Слідчі інкримінують затриманому ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка). За вчинене в умовах воєнного стану правопорушення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Як повідомляли Новини.LIVE, що у Харкові під час заходів із оповіщення військовозобов'язаних стався напад на військовослужбовців. Один із них отримав ножове поранення та був госпіталізований, а зловмисник наразі переховується від правоохоронців.

Також Новини.LIVE писали, що у Харківській області затримали керівника регіонального осередку відомої політсили. Він займався махінаціями з деревиною. Підозрюваного затримала Служба безпеки України.