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Главная Харьков Зарплата в 50 тыс. на Харьковщине: кому предлагают такие вакансии

Зарплата в 50 тыс. на Харьковщине: кому предлагают такие вакансии

Ua ru
5 ноября 2026 14:01
Работа в Харьковской области: вакансии и зарплаты в ноябре 2026 года Новини.LIVE
Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области работодатели ищут сотрудников на более чем две тысячи вакансий. В некоторых предложениях зарплата достигает 50 тысяч гривен. Самые высокие выплаты обещают специалистам технического профиля, но высокую оплату предлагают и в других сферах. При этом среди актуальных предложений есть работа для специалистов в области торговли, экономики и социальной сферы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

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Какие вакансии предлагают в Харьковской области

По состоянию на 5 ноября 2026 года в Харьковской области актуально 2342 вакансии. Самую высокую зарплату на этой неделе предлагают инженеру-конструктору — 50 000 гривен. Чуть меньше может зарабатывать продавец-консультант — 45 000 гривен.

Также среди высокооплачиваемых предложений есть вакансия главного механика с зарплатой 40 000 гривен. Машинисту автогрейдера готовы платить 39 000 гривен, а монтажнику стальных и железобетонных конструкций — 35 000 гривен.

Другие актуальные вакансии и зарплаты:

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  • Экономист — 32 000 гривен;
  • Колорист — 28 000 гривен;
  • Массажист — 25 000 гривен;
  • Специалист по социальной работе — 22 500 гривен;
  • Разметчик — 20 580 гривен.

Поддержка работников и бизнеса

Отметим, что мэр Харькова Игорь Терехов инициировал пакет законопроектов для усиления социальной защиты людей, работающих в прифронтовых общинах. В частности, гражданским работникам предлагают предоставить специальный статус с дополнительными гарантиями оплаты труда, оплачиваемым отпуском, медицинской и психологической помощью. Также планируется ввести льготный начисление стажа: в двойном размере за работу на территориях активных боевых действий и в полуторакратном — на территориях возможных боевых действий.

Отдельные предложения касаются местного бизнеса. Для предпринимателей, работающих на прифронтовых территориях и отвечающих определенным условиям, предлагается снизить налог на прибыль до 9%, а также предусмотреть механизмы урегулирования кредитных и лизинговых обязательств. Пакет законопроектов, который Терехов разработал совместно с народными депутатами, уже зарегистрирован в Верховной Раде. В то же время эти инициативы еще должны пройти законодательную процедуру.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 30 октября в Верховной Раде были зарегистрированы два законопроекта, подготовленные при участии мэра Харькова Игоря Терехова. Один из них предусматривает снижение ставки налога на прибыль до 9% для предприятий, работающих на территориях активных или возможных боевых действий и отвечающих определенным критериям.

Также Новини.LIVE писали, что 27 октября Игорь Терехов призвал предусмотреть в бюджете на 2027 год больше средств на социальную поддержку граждан и помощь переселенцам. Среди его предложений — сохранение 64% налога на доходы физических лиц в местных бюджетах, обеспечение ВПЛ жильем, повышение минимальной зарплаты до 10 тысяч гривен и прожиточного минимума до 7600 гривен.

Харьков работа Харьковская область Новости Харькова вакансии
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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