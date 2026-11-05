Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині роботодавці шукають працівників на понад дві тисячі відкритих посад. У деяких пропозиціях зарплата сягає 50 тисяч гривень. Найбільші виплати обіцяють фахівцям технічного напряму, але високу оплату пропонують і в інших сферах. Водночас серед актуальних пропозицій є робота для фахівців із торгівлі, економіки та соціальної сфери.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

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Які вакансії пропонують на Харківщині

Станом на 5 листопада 2026 року в Харківській області актуальні 2342 вакансії. Найвищу зарплату цього тижня пропонують інженеру-конструктору — 50 000 гривень. Трохи менше може заробляти продавець-консультант — 45 000 гривень.

Також серед високооплачуваних пропозицій є вакансія головного механіка із зарплатою 40 000 гривень. Машиністу автогрейдера готові платити 39 000 гривень, а монтажнику сталевих і залізобетонних конструкцій — 35 000 гривень.

Інші актуальні вакансії та зарплати:

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Економіст — 32 000 гривень;

Колорист — 28 000 гривень;

Масажист — 25 000 гривень;

Фахівець із соціальної роботи — 22 500 гривень;

Розмітник — 20 580 гривень.

Підтримка працівників і бізнесу

Зазначимо, мер Харкова Ігор Терехов ініціював пакет законопроєктів для посилення соціального захисту людей, які працюють у прифронтових громадах. Зокрема, цивільним працівникам пропонують надати спеціальний статус із додатковими гарантіями оплати праці, оплачуваною відпусткою, медичною та психологічною допомогою. Також хочуть запровадити пільгове нарахування стажу: у подвійному розмірі за роботу на територіях активних бойових дій і в півторакратному — на територіях можливих бойових дій.

Окремі пропозиції стосуються місцевого бізнесу. Для підприємців, які працюють на прифронтових територіях і відповідають визначеним умовам, пропонують знизити податок на прибуток до 9%, а також передбачити механізми врегулювання кредитних і лізингових зобов'язань. Пакет законопроєктів, який Терехов напрацював спільно з народними депутатами, уже зареєстрували у Верховній Раді. Водночас ці ініціативи ще мають пройти законодавчу процедуру.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 30 жовтня у Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти, підготовлені за участі мера Харкова Ігоря Терехова. Один із них передбачає зниження ставки податку на прибуток до 9% для підприємств, які працюють на територіях активних або можливих бойових дій і відповідають визначеним критеріям.

Також Новини.LIVE писали, що 27 жовтня Ігор Терехов закликав передбачити в бюджеті на 2027 рік більше коштів на соціальну підтримку громадян і допомогу переселенцям. Серед його пропозицій — збереження 64% податку на доходи фізичних осіб у місцевих бюджетах, забезпечення ВПО житлом, підвищення мінімальної зарплати до 10 тисяч гривень і прожиткового мінімуму до 7600 гривень.