Зарплаты в прифронтовых городах должны быть выше, — Терехов

Зарплаты в прифронтовых городах должны быть выше, — Терехов


Дата публикации 16 октября 2025 23:36
обновлено: 00:02
Война в Украине — в прифронтовых городах должна быть выше зарплата
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в прифронтовых регионах люди нуждаются в больших зарплатах. По его словам, они работают в более сложных условиях.

Об этом Игорь Терехов сообщил на мероприятии в рамках Ассоциации прифронтовых городов, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Зарплаты в прифронтовых регионах

Терехов заявил, что в прифронтовых регионах люди работают в более сложных условиях, поэтому нуждаются в большей поддержке.

"Заработная плата учителя, врача требует, чтобы она была совсем другая, чем, пожалуйста, извините, во Львове, Тернополе, Ивано-Франковской области, Закарпатье. Но наши люди работают совсем в других условиях", — сказал мэр Харькова.

Напомним, недавно Раде предложили увеличить зарплаты воинам. ВРУ планирует призвать парламенты и правительства иностранных государств и международные организации создать механизм для прямого финансирования денежного обеспечения военнослужащих.

Также в Верховной Раде рассматривают возможность увеличения зарплат учителям. Их должностной оклад вырастет до уровня трех минимальных зарплат.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
