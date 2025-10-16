Война в Украине — в прифронтовых городах должна быть выше зарплата

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в прифронтовых регионах люди нуждаются в больших зарплатах. По его словам, они работают в более сложных условиях.

Об этом Игорь Терехов сообщил на мероприятии в рамках Ассоциации прифронтовых городов, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Зарплаты в прифронтовых регионах

Терехов заявил, что в прифронтовых регионах люди работают в более сложных условиях, поэтому нуждаются в большей поддержке.

"Заработная плата учителя, врача требует, чтобы она была совсем другая, чем, пожалуйста, извините, во Львове, Тернополе, Ивано-Франковской области, Закарпатье. Но наши люди работают совсем в других условиях", — сказал мэр Харькова.

Напомним, недавно Раде предложили увеличить зарплаты воинам. ВРУ планирует призвать парламенты и правительства иностранных государств и международные организации создать механизм для прямого финансирования денежного обеспечения военнослужащих.

Также в Верховной Раде рассматривают возможность увеличения зарплат учителям. Их должностной оклад вырастет до уровня трех минимальных зарплат.