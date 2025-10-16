Відео
Головна Харків Зарплати у прифронтових містах мають бути вищі, — Терехов

Зарплати у прифронтових містах мають бути вищі, — Терехов

Дата публікації: 16 жовтня 2025 23:36
Оновлено: 23:36
Війна в Україні — в прифронтових містах має бути вища зарплата
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у прифронтових регіонах люди потребують більших зарплат. За його словами, вони працюють в складніших умовах.

Про це Ігор Терехов повідомив на заході в межах Асоціації прифронтових міст, повідомляє кореспондент Новини.LIVE

Читайте також:

Зарплати в прифронтових регіонах

Терехов заявив, що у прифронтових регіонах люди працюють у складніших умовах, тому потребують більшої підтримки.

"Заробітна платня вчителя, лікаря потребує, щоб вона була зовсім інша, ніж, будь ласка, вибачте, у Львові, Тернополі, Івано-Франківщині, Закарпатті. Але наші люди працюють зовсім в інших умовах", — сказав мер Харкова. 

Нагадаємо, нещодавно Раді запронували збільшити зарплати воїнам. ВРУ планує закликати парламенти та уряди іноземних держав і міжнародні організації створити механізм для прямого фінансування грошового забезпечення військовослужбовців.

Також у Верховній Раді розглядають можливість збільшення зарплат вчителям. Їхній посадовий оклад зросте до рівня трьох мінімальних зарплат.

зарплати вчителі Харків Ігор Терехов війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
