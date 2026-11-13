Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

В Харькове усиливают защиту от российских FPV-дронов, в частности тех, которые управляются через оптоволокно. Коммунальные инженеры совместно с военными разработали специальное оборудование, которое уже устанавливают в городе. По словам мэра Игоря Терехова, оно помогает снизить угрозу. В то же время россияне все чаще используют дроны на новых радиочастотах.

Об этом рассказал мэр Игорь Терехов в интервью "Радио Хартия", передает Новини.LIVE.

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Защита от дронов

Инженеры коммунальных предприятий Харькова совместно с военными 127-й отдельной бригады разработали специальное оборудование для защиты города от FPV-дронов. Его уже используют, а общая протяженность установленной защиты превысила 30 километров.

Мэр Игорь Терехов отметил, что большинство вражеских беспилотников украинские военные уничтожают еще на подлете к Харькову. В то же время дополнительное оборудование помогает усилить оборону города. По словам мэра, результаты работы уже заметны — харьковчане реже сталкиваются с дронами на оптоволокне.

"Харьковчане видят, что дронов на оптоволокне стало меньше. Наши инженеры совместно с военными 127-й бригады разработали специальное оборудование и уже установили более 30 километров этой защиты. И это работает. Это действительно существенная защита Харькова от FPV-дронов. Нужно устанавливать еще", — отметил Игорь Терехов.

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Новая угроза

В то же время в последнее время российские войска стали чаще атаковать Харьков дронами, управляемыми с помощью радиочастот. Это создает дополнительные трудности для украинских защитников. Городские власти совместно с военными уже работают над разработкой средств противодействия таким беспилотникам. Однако пока найти эффективное решение сложно.

"Это новая радиочастота, на которой работает враг. Вместе с нашими защитниками мы отрабатываем средства защиты и от этих дронов, но пока это сложно", — сообщил Терехов.

Антидроновый купол

В Харькове для защиты от российских беспилотников сочетают сразу несколько средств: антидроновые экраны, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и специальные защитные сетки. К работе привлекли инженеров коммунальных предприятий, военных и специалистов областной власти. Коммунальщики разрабатывают и устанавливают оборудование для противодействия FPV-дронам на оптоволокне, а военные определяют места для дополнительных защитных барьеров.

По словам городского головы Игоря Терехова, благодаря этим мерам количество российских беспилотников, долетающих до города, существенно уменьшилось. Мэр подчеркнул, что без дополнительных инженерных решений вражеские дроны могли бы наносить гораздо больше ударов по городской инфраструктуре.

Как сообщали Новини.LIVE, в понедельник, 9 ноября, российский FPV-дрон попал в парковку возле магазина в Киевском районе Харькова. Это произошло около 14:00. В результате атаки ранения получил двухлетний мальчик. Сейчас ребенок находится в реанимации. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Кроме того, за медицинской помощью обратились еще две женщины.

Также Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что благодаря дифференциации воздушных тревог в Харькове общая продолжительность работы сирен за последние полтора года сократилась на пять месяцев. Теперь сигнал воздушной тревоги включают с учётом угрозы непосредственно для областного центра, а не только из-за опасности в регионе.