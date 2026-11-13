Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

У Харкові посилюють захист від російських FPV-дронів, зокрема тих, що керуються через оптоволокно. Комунальні інженери разом із військовими розробили спеціальне обладнання, яке вже встановлюють у місті. За словами мера Ігоря Терехова, воно допомагає зменшити загрозу. Водночас росіяни частіше застосовують дрони на нових радіочастотах.

Про це розповів міський голова Ігор Терехов розповів в інтерв’ю "Радіо Хартія", передає Новини.LIVE.

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Захист від дронів

Інженери комунальних підприємств Харкова разом із військовими 127-ї окремої бригади розробили спеціальне обладнання для захисту міста від FPV-дронів. Його вже використовують, а загальна протяжність встановленого захисту перевищила 30 кілометрів.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що більшість ворожих безпілотників українські військові знищують ще на підльоті до Харкова. Водночас додаткове обладнання допомагає посилити оборону міста. За словами мера, результати роботи вже помітні — харків'яни рідше стикаються з дронами на оптоволокні.

"Харків'яни бачать, що поменшало дронів на оптоволокні. Наші інженери разом з військовими 127-ї бригади розробили певне обладнання і вже встановили понад 30 кілометрів цього захисту. І це працює. Це дійсно суттєвий захист Харкова від FPV-дронів. Треба встановлювати ще", — зазначив Ігор Терехов.

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Нова загроза

Водночас останнім часом російські війська почали частіше атакувати Харків дронами, які керуються за допомогою радіочастот. Це створює додаткові труднощі для українських захисників. Міська влада разом із військовими вже працює над розробкою засобів протидії таким безпілотникам. Однак поки що знайти ефективне рішення складно.

"Це нова радіочастота, на якій працює ворог. Разом з нашими захисниками ми відпрацьовуємо засоби захисту і від цих дронів, але поки що це складно", — повідомив Терехов.

Антидроновий купол

У Харкові для захисту від російських безпілотників поєднують одразу кілька засобів: антидронові екрани, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та спеціальні захисні сітки. До роботи залучили інженерів комунальних підприємств, військових і фахівців обласної влади. Комунальники розробляють і встановлюють обладнання для протидії FPV-дронам на оптоволокні, а військові визначають місця для додаткових захисних бар'єрів.

За словами міського голови Ігоря Терехова, завдяки цим заходам кількість російських безпілотників, які долітають до міста, суттєво зменшилася. Мер наголосив, що без додаткових інженерних рішень ворожі дрони могли б завдавати значно більше ударів по міській інфраструктурі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у понеділок, 9 листопада, російський FPV-дрон влучив у парковку біля магазину в Київському районі Харкова. Це сталося близько 14:00. Унаслідок атаки поранення дістав дворічний хлопчик. Наразі дитина перебуває в реанімації. Лікарі надають їй усю необхідну допомогу. Крім того, по медичну допомогу звернулися ще дві жінки.

Також Новини.LIVE писали, що міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що завдяки диференціації повітряних тривог у Харкові загальна тривалість роботи сирен за останні півтора року скоротилася на п’ять місяців. Тепер сигнал повітряної тривоги вмикають з урахуванням загрози безпосередньо для обласного центру, а не лише через небезпеку в регіоні.