Атаки на Харьков: количество ударов с помощью FPV-дронов сократилось в 4 раза

Спасатель ГСЧС тушит пожар в Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области

Харьков массово устанавливает системы РЭБ для перехвата российских FPV-дронов, которые начали атаковать город ещё в мае-июне. Также монтируются средства защиты от беспилотников на оптоволокне. Эта комплексная защита, разработанная совместно с военными, уже позволила сократить количество вражеских налетов в четыре раза.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал начальник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Богдан Гладкий.

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Как Харьковская область борется с российскими FPV-дронами

Первые атаки FPV-дронов на Харьков в мае-июне вызвали панику среди населения, ведь ранее эти аппараты не могли долететь до городской застройки. Однако сейчас интенсивность таких ударов удалось существенно снизить.

Как сообщил начальник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Богдан Гладкий, если сравнивать последние две недели с предыдущими периодами, количество налетов вражеских беспилотников сократилось в четыре раза. Эту статистику еженедельно публикует городской голова. Такого результата удалось достичь благодаря развитию комплексной защиты, которая разрабатывается в тесном сотрудничестве с военными.

По словам Гладкого, «купол» не стоит воспринимать как единый физический барьер, полностью закрывающий небо. Это многокомпонентная система, сочетающая средства радиоэлектронной борьбы, радиолокационное обнаружение, техническое оборудование и работу мобильных огневых групп.

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Именно развертывание комплексов РЭБ по всему Харькову позволило эффективно бороться с обычными FPV-дронами, управляемыми по радиоканалу.

"Мы же понимаем, что то количество средств поражения, которое враг применял против города Харькова, разнообразно, иногда комбинировано, то есть применяется, когда несколько средств поражения используются одновременно, и оно постоянно совершенствуется", — отметил Гладкий.

Особую угрозу представляют новейшие российские беспилотники, управляемые через оптоволокно. Технические характеристики позволяют им физически долетать непосредственно до центра Харькова. Впрочем, городские власти уверяют, что механизмы противодействия этой угрозе уже найдены и реализуются. Детали этих технологий не разглашаются, однако необходимые средства перехвата уже устанавливаются, что сказалось на ситуации с безопасностью в течение последней недели.

"Опять же, если мы говорим о FPV-дронах на оптоволокне, то уже сейчас есть технические средства, которые, в том числе, устанавливает город", — отметил Богдан Гладкий.

Он также объяснил распределение обязанностей между ведомствами в вопросе защиты воздушного пространства.

"Отдельно хочу сказать, что мэр отмечал, что действительно это совместная ответственность областной военной администрации, но город вместе с военными участвует во всех тех мерах, которые принимаются для противодействия этим FPV-дронам. Мы обеспечиваем полную поддержку в этих вопросах", — подчеркнул начальник департамента.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, Харьков и область подвергаются интенсивным атакам со стороны российских войск.

Ночной налёт российского дрона на Харьков 27 августа привёл к травмированию местного жителя: вражеский БПЛА попал прямо в балкон многоэтажного дома.

Для защиты от подобных воздушных угроз в городе уже начали монтаж антидроновой защиты. Так, по словам мэра Игоря Терехова, специалисты в настоящее время собирают необходимые сетчатые конструкции.

Между тем на линии фронта возле Купянска у врага нет ресурсов для масштабного прорыва, и он пытается действовать небольшими пехотными подразделениями при поддержке беспилотников, нащупывая бреши в украинской обороне. Естественным препятствием на пути захватчиков к городу стала река Оскол, но в глубине региона противник продолжает наносить удары по мирному населению.