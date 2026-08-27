Атаки на Харків: кількість ударів FPV-дронами впала в 4 рази

Рятувальник ДСНС гасить вогонь в Харківській області. Фото: ДСНС Харківщини

Харків масово встановлює системи РЕБ для перехоплення російських FPV-дронів, які почали атакувати місто ще у травні-червні. Також монтуються засоби проти безпілотників на оптоволокні. Цей комплексний захист, який був розроблений спільно з військовими, вже дозволив скоротити кількість ворожих зальотів у чотири рази.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів начальник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богдан Гладкий.

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Як Харківщина бореться з російськими FPV-дронами

Перші атаки FPV-дронів на Харків у травні-червні викликали паніку серед населення, адже раніше ці апарати не мали змоги долітати до міської забудови. Проте наразі інтенсивність таких ударів вдалося суттєво знизити.

Як повідомив начальник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богдан Гладкий, якщо порівнювати останні два тижні з попередніми періодами, кількість зальотів ворожих безпілотників скоротилася вчетверо. Цю статистику щотижня публікує міський голова. Такого результату досягли завдяки розбудові комплексного захисту, який розробляється у тісній співпраці з військовими.

За словами Гладкого, "купол" не варто сприймати як єдиний фізичний бар'єр, що повністю закриває небо. Це багатокомпонентна система, яка поєднує засоби радіоелектронної боротьби, радіолокаційне виявлення, технічне обладнання та роботу мобільних вогневих груп.

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Саме розгортання комплексів РЕБ по всьому Харкову дозволило ефективно боротися зі звичайними FPV-дронами, керованими по радіоканалу.

"Ми ж розуміємо, що ту кількість засобів ураження, яку ворог застосовував по місту Харков, вона різноманітна, вона іноді комбінована, тобто застосовується, коли декілька засобів ураження одномоментно, і вона постійно ж досконалюється", — зазначив Гладкий.

Особливу загрозу становлять новітні російські безпілотники, керовані через оптоволокно. Технічні характеристики дозволяють їм фізично долітати безпосередньо до центру Харкова. Втім, міська влада запевняє, що механізми протидії цій загрозі вже знайдені і реалізуються. Деталі цих технологій не розголошуються, однак необхідні засоби перехоплення вже монтуються, що позначилося на безпековій ситуації протягом останнього тижня.

"Знову так, якщо ми кажемо про FPV-дрони на оптоволокні, вже є зараз технічні засоби, які в тому числі встановлює місто", — зазначив Богдан Гладкий.

Він також пояснив розподіл обов'язків між відомствами у питанні захисту неба.

"Окремо хочу сказати, що міський голова зазначав, що дійсно це згодна відповідальність обласної військової адміністрації, але місто долучається разом із військовими до всіх тих заходів, які вживаються щодо протидії цим FPV-дронам. Ми забезпечуємо повне забезпечення щодо цих питань", — підкреслив начальник Департаменту.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, Харків та область перебувають під інтенсивними атаками з боку російських військ.

Нічний наліт російського дрона на Харків 27 серпня призвів до травмування місцевого жителя: ворожий БпЛА поцілив прямо в балкон багатоповерхівки.

Для захисту від подібних повітряних загроз у місті вже розпочали монтаж антидронового захисту. Так за словами мера Ігоря Терехова, фахівці наразі збирають необхідні сіткові конструкції.

Тим часом на лінії фронту біля Куп'янська ворог не має ресурсів для масштабного прориву й намагається діяти невеликими піхотними підрозділами за підтримки безпілотників, намацуючи прогалини в українській обороні. Природною перепоною на шляху загарбників до міста стала річка Оскіл, але у глибині регіону противник продовжує бити по мирному населенню.